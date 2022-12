Mercato - Borussia Dortmund : Jude Bellingham a fait son choix !

Courtisé par les meilleurs clubs européens, la star du Borussia Dortmund donne la priorité à un club en particulier.

"C’est un joueur fantastique, quel joueur ! L’Angleterre a de la chance de l’avoir, pour être honnête. C’est un des meilleurs joueurs de la compétition. C’est incroyable, c’est sa première Coupe du Monde. Il est calme et relâché, il a confiance en lui. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d’abord", avait lancé Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Jude Bellingham durant la Coupe du monde.

120 millions d'euros à débourser pour le crack anglais

Le milieu de terrain de l'Angleterre et du Borussia Dortmund est devenu le nouveau chouchou des plus grands clubs européens et il ne fait aucun doute qu'il ne fera pas de vieux os au Borussia Dortmund. Jude Bellingham est promis à un énorme transfert l'été prochain, le club allemand n'ayant pas encore fixé son indemnité de transfert mais ayant déjà affirmé vouloir récupérer aux alentours de 120 millions d'euros pour son prodige.

Et il faut dire que Jude Bellingham ne manque pas de prétendants. En effet, hormis le PSG qui a clamé haut et fort son désir de signer la pépite anglaise, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid figurent parmi les prétendants les plus sérieux pour rafler la mise l'été prochain. Si à en croire les informations de Bild, le club de la capitale est dans la course pour Bellingham, pour les médias des autres pays européens, son avenir ne s'écrira pas à Paris.

Le Real Madrid désormais en pole position

En effet, pour les médias espagnols, anglais et allemands, trois clubs ont de réelles chances de signer Jude Bellingham : Liverpool, Manchester City et le Real Madrid. Les Reds sont ceux qui suivent le milieu de terrain anglais depuis le plus longtemps et ont longtemps été catalogué comme les favoris pour le recruter, d'autant plus que Jude Bellingham entretient de très bonnes relations avec ses compatriotes évoluant à Liverpool, à savoir Jordan Henderson et Trent Alexander Arnold.

Néanmoins, selon les informations de The Sun, le Real Madrid serait désormais en pole position. La publication britannique révèle que Jude Bellingham aurait fait son choix et qu'il aurait donné ses faveurs au club espagnol, vainqueur de la dernière Ligue des champions. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund n'aurait pas forcément envie de retourner en Angleterre et se dirigerait donc vers le mastodonte de la Liga.

Toujours d'après The Sun, Liverpool et Manchester City auraient même été mis au courant des intentions de Jude Bellingham. Si le Real Madrid va devoir sortir le chéquier et payer environ 120 millions d'euros, s'attacher les services de Jude Bellingham serait un sacré coup et leur permettrait de boucler leur renouvellement générationnel au milieu de terrain avec un trio Camavinga-Tchouameni-Bellingham, sans oublier Valverde, incarnant l'avenir.