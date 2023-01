Mercato : Benjamin Pavard se dirigerait bien vers le Barça

Selon la presse catalane, l’arrivée de Joao Cancelo au Bayern Munich pourrait précipiter le départ de Benjamin Pavard à Barcelone.

Joao Cancelo arrive, Benjamin Pavard s’en va ? C’est l’idée développée par les quotidien catalans Mundo Deportivo et Sport ce mardi. Idée accompagnée d’une information : Barcelone serait prête à passer à l’offensive pour le vice-champion du monde.

Aussi bon que Koundé à droite ?

Car le Barça suit Pavard depuis un bon moment maintenant. Xavi apprécie notamment sa capacité de relance ainsi que sa polyvalence, lui qui est capable de jouer sur le côté droit dans une défense à quatre, au moins aussi bien que Jules Koundé.

Le Barça veut Pavard et Pavard n’a jamais caché son attirance pour le club catalan, d’autant plus qu’il souhaiterait changer de club après plusieurs saisons passées à Munich. Un départ est-il à envisager cet hiver, donc ? C’est tout à fait possible, mais ce n’est pas le plus probable.

Même agent que Lewandowski

Le plus probable reste un transfert cet été, dont le montant sera revu à la baisse car Pavard n’aura plus qu’un an de contrat avec les Roten. Les négociations ne devraient pas poser beaucoup de problèmes, le Tricolore ayant le même agent que son ex et peut-être futur coéquipier Robert Lewandowski.