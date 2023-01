Mercato - Benfica : Enzo Fernandez à Chelsea, ça brûle !

Chelsea se rapproche du champion du monde Enzo Fernandez après que les discussions avec Benfica aient progressé rapidement.

Plus les heures passent et moins l'avenir d'Enzo Fernandez ne fait de doute. Champion du monde avec l'Argentine, le milieu de terrain de Benfica bénéficie d'une très belle cote suite à son très beau tournoi au Qatar. Et l'international argentin entend bien profiter de cette vague pour faire le grand saut dans l'un des plus grands clubs d'Europe.

Un paiement étalé

Chelsea est en pourparlers avec Benfica pour le transfert d'Enzo Fernandez et est prêt à payer 127 millions d'euros pour l'international argentin, selon Gianluca Di Marzio. Les Blues sont prêts à payer Fernandez en trois versements d'environ 40 millions d'euros et seuls les "derniers détails" doivent maintenant être convenus entre les deux parties.

De son côté, Fabrizio Romano avance également que les négociations entre les deux clubs progressent à grands pas et que seul la validation du président de Benfica, Rui Costa, manque à l'appel. Qui plus est, le journaliste italien spécialiste du mercato a déjà révélé que le souhait d'Enzo Fernandez est de quitter Lisbonne cet hiver pour rejoindre la Premier League.

Enzo Fernandez sanctionné par Benfica

Fernandez a déjà accepté de rejoindre Chelsea, et il ne reste plus qu'aux deux clubs à finaliser l'accord. Benfica a démenti que le président Rui Costa ait dit que Fernandez pouvait partir si sa clause libératoire de 120 millions d'euros était respectée, mais il ne peut pas refuser l'offre de Chelsea, d'autant plus que le milieu de terrain a manqué deux séances d'entraînement après être rentré en Argentine le soir du Nouvel An.

Benfica a exhorté le milieu de terrain Enzo Fernandez à revenir au club immédiatement après que le vainqueur de la Coupe du monde ait manqué deux séances d'entraînement sans permission, selon Record. Fernandez est rentré en Argentine pour passer le réveillon dans son pays natal après la défaite de Benfica contre Braga le 30 décembre. Le milieu de terrain n'est toujours pas rentré et semble devoir être sanctionné par l'équipe portugaise.

En cas de départ d'Enzo Fernandez qui fait tout pour pousser son club à le vendre, Benfica souhaite remplacer l'Argentin par Carlos Alcaraz, du Racing Club. Benfica reprend la compétition vendredi contre Portimonense, mais il reste à savoir si Fernandez participera à la rencontre. Les Blues de leur côté reprennent le chemin de la Premier League jeudi contre Manchester City à Stamford Bridge.