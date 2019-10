Mercato, Bayern Munich : Müller dans le viseur de l'Inter Milan ?

Dans une situation délicate au Bayern Munich, Thomas Müller pourrait quitter son club de toujours.

S'il a été aligné cette semaine en pour le match du contre l' Le Pirée (victoire 3-2), Thomas Müller est dans une situation délicate.

L'attaquant allemand ne dispose pas d'un temps de jeu à la hauteur de ses ambitions et l'hypothèse d'un départ à moyen terme a pris de l'épaisseur depuis quelques semaines.

Selon les informations de Kicker, le champion du monde 2014 pourrait rebondir à l' . Antonio Conte apprécie le profil technique et la polyvalence de l'attaquant, capable d'endosser plusieurs rôles sur la ligne offensive. Le journal germanique précise même que l'intérêt de l'Inter est de plus en plus pressant.

Le club lombard a perdu Alexis Sanchez sur blessure et sera privé du Chilien pendant plusieurs mois.

Pendant ce temps-là, Müller tente de tirer son épingle du jeu comme il peut, malgré une concurrence féroce. Sa prestation face à l'Olympiakos a été très encourageante.