Mercato : Barcelone était au match Inter Milan-Francfort pour observer Luka Jovic

Les dirigeants des Blaugrana s'étaient déplacés à San Siro afin de superviser l'attaquant serbe, qualifié en quart de finale de l'Europa League.

Si la saison 2018-2019 nous réserve encore plusieurs semaines palpitantes, le préfère anticiper et prépare déjà le prochain exercice. En effet, les dirigeants du club catalan s'étaient spécialement déplacés jeudi soir pour le match d'Europa League entre l' et l' .

C'est du côté du club allemand que l'intérêt est le plus vif. Selon plusieurs médias espagnols dont Mundo Deportivo et Marca, l'état-major des Blaugrana (Éric Abidal, Ramon Planes et Pep Segura) étaient à San Siro pour superviser Luka Jovic, l'attaquant de l'Eintracht.

22 buts TCC cette saison pour Jovic

Celui qui a marqué le but de la qualification face à l'Inter Milan (succès 1-0) ne cesse d'épater cette saison avec déjà 22 réalisations toutes compétitions confondues. Son épanouissement a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs européens et le Barça apparaît comme le club le plus intéressé à ce jour.

En quête d'un renfort au poste d'avant-centre pour être la doublure de Luis Suarez, le Barça a recruté Kevin-Prince Boateng lors du dernier mercato hivernal mais pour l'instant le Ghanéen joue très peu et n'est pas un numéro 9 de formation. Luka Jovic pourrait résoudre ce problème dans quelques mois.