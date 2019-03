Mercato - Barcelone décidé à accélérer pour De Ligt

Le défenseur est déterminé à rejoindre son ami Frenkie de Jong sous le maillot du FC Barcelone, lors du prochain mercato estival.

"Son nom est sur la table", a admis Josep Maria Bartomeu il y a quelques jours à propos de la possibilité de recruter le jeune Matthijs De Ligt. L'autre pépite de l'Ajax, âgée de 19 ans, a pris toute sa part dans la qualification de son équipe sur la pelouse du Santiago Bernabeu contre le Real Madrid en Ligue des champions. Le défenseur ne manque pas de prétendants, aussi bien en Italie qu'en Angleterre, même si l'option de signer à Barcelone est celle qui l'attire le plus. De Ligt est aujourd'hui capitaine à Amsterdam à seulement 19 ans, où il vient de gagner le titre de "Golden Boy". Estimé à environ 75 millions d'euros, il est sous contrat jusqu'en juin 2021.

Eric Abidal, secrétaire technique du Barça, s'est déjà entretenu avec le joueur en novembre dernier. L'opération n'en était alors qu'à ses balbutiements, ce qui n'est plus la cas aujourd'hui. Depuis la signature de Frenkie de Jong en janvier, le Barça continue de travailler pour parvenir à celle de De Ligt également, son grand ami dans le vestiaire néerlandais. Le club estime être en mesure de parvenir à un accord d'ici le mois d'avril. Bartomeu sait que le club a déjà étudié la viabilité économique d'une telle signature.

Des documents consultés par Goal confirment que le président catalan est décidé à conclure l'opération. L'agent de De Ligt n'est autre que Mino Raiola, qui malgré son caractère compliqué entretient une relation cordiale avec Bartomeu. Les relations entre les deux clubs sont optimales, ce qui fait que les négociations sont vues avec un relatif optimisme. A noter que l'Ajax est un club qui respecte toujours le choix de ses joueurs quand ils demandent à être transférés, un point clé dans l'obtention d'un accord. Et dans le cas de De Ligt la situation est claire : il y a quelques mois il ne semblait pas convaincu par l'idée de rejoindre le Camp Nou, mais la signature de De Jong aurait changé la donne.

L'intention du Barça avec De Ligt est de reproduire le "modus operandi" utilisé pour le milieu de terrain : devancer les autres prétendants en organisant une visite éclair à Amsterdam pour convaincre le joueur et le club. Selon nos informations, l'arrivée de De Ligt ne serait pas remise en cause par la présence de nombreux défenseurs centraux dans l'effectif Blaugrana. Piqué et Lenglet sont aujourd'hui indiscutables ; Umtiti reste une inconnue après sa très longue blessure au genou, Todibo vient tout juste d'arriver et enfin Murillo, venu en prêt, n'a pas convaincu et devrait rapidement repartir. Du côté du Barça, l'optimisme est de mise sur la réalisation de l'opération.