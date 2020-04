Mercato - Barça : Ter Stegen veut tripler son salaire, mais…

Selon les informations de Marca, le gardien du Barça aurait réclamé une augmentation XXL pour prolonger son contrat.

Les semaines passent et Marc-André Ter Stegen n’a toujours pas prolongé son contrat avec le , lui qui reste lié au club catalan jusqu’en 2022. Les négociations continuent, mais elles arrivent dans un mur.

En effet, Ter Stegen dispose d’un des plus bas salaires de l’effectif, notamment vis-à-vis de son importance dans le onze de départ, et cela fait des mois qu’il réclame une paye à la hauteur de ses exploits dans la cage.

Onana pour mettre la pression ?

Mais le Barça a longtemps fait le sourde oreille et aujourd’hui, frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, le club blaugrana ne semble pas pouvoir répondre aux attentes financières du gardien allemand.

Selon Marca, celui-ci touche actuellement moins de 5 M€ net annuels, et il réclamerait de grimper à… 18 M€ ! Rien que ça. Ce qui ferait de lui le second salaire de l’effectif, juste derrière Lionel Messi.

À priori, le Barça ne compte pas grimper aussi haut. Les deux parties trouveront-elles un compromis lors des négociations ? C’est possible, mais il n’est pas non plus exclu de voir le club espagnol mettre la pression à Ter Stegen : Onana quittera l’ Amsterdam cet été, et ses appels du pied ont été remarqués en Catalogne.