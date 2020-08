Mercato - Barça : l’Inter veut Arturo Vidal gratuitement

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan aurait demandé à récupérer Arturo Vidal gratuitement.

Antonio Conte veut récupérer Arturo Vidal, et il touche au but. Depuis plusieurs mois, le coach de l’ somme ses dirigeants de négocier avec le Barça pour récupérer le Chilien cet été.

Koeman ne compte sur Vidal

Et l’arrivée de Ronald Koeman au Barça a eu le don d’accélérer les choses. Et pour cause : le technicien néerlandais ne compte pas sur le Chilien, qui souhaite donc partir à l’Inter pour se relancer.

Jusqu’ici, tout va bien. D’autant plus que Vidal n’a plus qu’une seule année de contrat à Barcelone. Mais l’Inter a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre en demandant aux Catalans… de librérer le Chilien de sa dernière année de contrat.

10 ou 15 M€ pour régler l’affaire ?

Comme le confirme La Gazzetta dello Sport, Conte et l’Inter veulent récupérer Vidal gratuitement ! Une demande qui aura peu de chances d’aboutir : pour renouveler son effectif, avec l’immense menace d’un départ de Lionel Messi, le Barça va avoir besoin d’argent.

Pour un joueur comme Vidal, qui a tout de même 33 ans, une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros est attendue par l’état-major blaugrana.