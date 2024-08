Mercato Barça, Hansi Flick verrouille la porte

L’entraîneur du Barça ferme complètement la porte après la venue bouclée de Dani Olmo en Catalogne.

Le FC Barcelone vient de terminer sa tournée estivale aux Etats-Unis cette nuit par le duel contre l’AC Milan (2-2, défait aux tirs au but 3-4). A Montjuïc, ils retrouveront Dani Olmo, qui a rallié Barcelone pour une nouvelle aventure. Selon l’entraîneur des Culés, Hansi Flick, le club ne recrutera plus un joueur dans l’entrejeu.

Flick ne veut plus de recrue dans l’entrejeu

Alors que Nico Williams était la priorité de Joan Laporta dans le couloir gauche, Hansi Flick, lui, a fait de Dani Olmo, sa priorité pour l’entrejeu. Finalement, le technicien allemand a obtenu gain de cause dans le dossier puisque le meilleur buteur de l’Euro 2024 (3 buts) va signer en faveur du FC Barcelone. Le joueur de Leipzig a déjà débarqué au club blaugrana, mercredi soir, pour régler les derniers détails et signer son bail de six ans, valable jusqu’en 2030.

Après ce dernier match de préparation contre les Rossoneri, le coach du Barça a indiqué qu’il ne compte plus faire de recrutement pour son milieu de terrain surtout avec l'apport des jeunes Marc Bernal et Marc Casadó, ainsi que l'arrivée de Dani Olmo. « Les sentiments sont très positifs. Les jeunes ont fait un pas en avant et nous repartons très satisfaits du travail accompli. Nous avons constaté une progression importante », a reconnu Flick dans des propos rapportés par AS.

L’ancien coach du Bayern est donc satisfait des jeux présentés par ses joueurs pendant les trois matchs amicaux contre Manchester City, le Real Madrid et l’AC Milan. En effet, il estime qu’un autre recrutement au milieu de terrain est absurde. « Nous avons plusieurs milieux blessés de grande qualité. Quand ils reviendront, nous serons une meilleure équipe et je pense que j'ai suffisamment de joueurs là-bas », a ajouté Flick, qui compte sur De Jong, Gavi et Pedri, tous blessés.