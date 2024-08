Barça, Hansi Flick gagne une première bataille contre Laporta

Nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick a fait la leçon à son président Joan Laporta dans un dossier bouillant.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta n’a pas eu autre choix que de céder à l’exigence de son coach, Hansi Flick. Alors que les deux hommes avaient de diverses cibles pour le compte de ce mercato estival, c’est finalement le choix de l’ancien sélectionneur de la Mannschaft, qui a passé.

Dani Olmo va enfin signer au Barça

Meilleur buteur de l’Euro 2024, Dani Olmo va s’engager avec le FC Barcelone. Alors que le président catalan fait de Nico Williams sa priorité pour ce mercato, c’est le milieu de terrain du RB Leipzig, qui attire principalement Hansi Flick, qui veut renforcer l’entrejeu des Blaugrana. Malgré les efforts fournis par la direction catalane pour recruter l’ailier de Bilbao, cela n’a pas abouti. Ce mardi, le joueur a confirmé qu’il va continuer l’aventure avec le club basque pour la nouvelle saison, qui s’annonce. Un échec pour Laporta.

Mais pour Flick, la priorité reste et demeure Dani Olmo. Alors que Leipzig était trop exigeant pour céder son joueur, le joueur passé par La Masia fait pression pour que son club accepte l’offre des Culés. Les Culés ont proposé plus de 60 millions aux Allemands, mais jusqu’à lundi, Leipzig refusait toujours l’offre. Finalement, ils ont cédé à la pression.

Selon Fabrizio Romano, un accord verbal est trouvé entre le Barça et Leipzig après une réunion a eu lieu ce mardi 6 août 2024 en Allemagne entre le directeur sportif du Barça, Deco, les agents et les directeurs du RB Leipzig. Une assise qui a accouché du positive. En effet, Leipzig a accepté une offre de 55 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. De son côté, Dani Olmo a accepté un contrat de six ans, valable notamment jusqu'en juin 2030. Le joueur ne veut que le Barça.