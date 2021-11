Mercato : Bakambu au Barça, on en reparle !

Barcelone vise de nouveau l'attaquant de Pékin Guoan, l’international congolais Cedric Bakambu. Le site du quotidien AS affirme que l’ancien sochalien incarne une option pour remplacer Sergio Aguero, qui sera absent pendant au moins trois mois.

Le Barça n’a pas oublié Bakambu

Bakambu est longtemps suivi par le Barça et était sur le point de rejoindre le club quand Eric Abidal était directeur sportif. Luis Suarez s'est blessé et le club catalan le voulait en prêt. Le joueur avait même pris son avion pour l’Espagne avant d’être informé qu’il n’y aura pas d’accord et qu’il doit rebrousser chemin.

Un épisode qui aurait pu plomber le moral de l’intéressé, mais ce dernier a assuré depuis l’avoir assez bien vécu. "Il n'y a même pas eu de déception, avait-il déclaré dans un entretien à RFI. Ça aurait été un joli bonus, je ne m’y attendais pas, c’étaient les dernières heures du mercato et j’avais d’autres pistes plus concrètes, mais c’est passé…"

Bakambu s’était fait une raison, mais sans abandonner pour autant son rêve de jouer dans un grand d’Europe. « Etre convoité par le Barça est très flatteur et me motive pour la suite, parce que j’ai toujours dans un coin de ma tête ce come-back en Europe. Savoir qu’une telle écurie me convoitait décuple ma motivation. La Chine n’est pas une retraite, j’ai seulement 29 ans », avait-il ajouté.

Une seconde chance pourrait donc s’offrir au Congolais. L'ancien attaquant de Villarreal représente une belle opportunité de marché car il est disponible gratuitement à partir du 1er janvier prochain. Affaire à suivre.