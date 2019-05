Mercato - ASSE : ça s’agite autour de Vagner Dias

Prêté à Nancy depuis le mois de janvier, Vagner Dias (23 ans) fait des étincelles en Lorraine. Plusieurs clubs s’intéressent à lui pour cet été.

Si l’ se maintient en , il le devra en grande partie à Vagner Dias Goncalves. Arrivé au mois de janvier en provenance de l’ , le jeune capverdien s’est immédiatement imposé au sein de l’équipe d’Alain Perrin pour laquelle il a inscrit 6 buts et donné 2 passes décisives en 15 titularisations. Dans un contexte collectif peu évident, le milieu offensif prêté par les Verts s’est distingué par son efficacité mais aussi par un jeu déséquilibrant qui lui a notamment valu d'être élu meilleur joueur de le mois dernier.

Un club de et un club allemand se sont positionnés

Prêté sans option d’achat, Vagner ne restera pas à Nancy. Ce qui ne signifie pas non plus qu’il reviendra à Saint-Étienne de manière durable, a fortiori si Jean-Louis Gasset poursuit une année supplémentaire dans le Forez. Le technicien de 65 ans ne compte pas réellement sur lui et sa demi-saison en Ligue 2 a éclairci son horizon : Vagner souhaite un projet où il pourra étendre sa progression avec un temps de jeu régulier. En cas d'offre jugée satisfaisante, l'ASSE laissera partir un élément à la valeur marchande inattendue pour cet été.

Les dirigeants en ont d’ailleurs pris conscience puisqu’une première offre en provenance d’ est tout récemment arrivée sur leur bureau. Selon nos informations, un club de assuré du maintien ces dernières semaines s’est également positionné pour accueillir un joueur sous contrat avec Saint-Étienne jusqu'en 2021. Alors que le club attend toujours de connaître son destin européen pour la saison prochaine, le mercato devrait être agité dans le Forez.