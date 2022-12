MERCATO - Arsenal passe à l'action pour Moudryk et João Félix

Arsenal ne compte pas rester les bras croisés pendant le mercato d'hiver et a ciblé deux joueurs pour se renforcer : Moudryk et João Félix.

C'est ce lundi 26 décembre qu'Arsenal effectue son retour sur les terrains de la Premier League avec la réception de West Ham à 21h00 (une rencontre à suivre sur C+ Foot).

Solide leader du championnat anglais avec cinq points d'avance sur Manchester City (37 à 32), Arsenal ne compte pas rester inactif lors du mercato d'hiver.

Mikel Arteta, l'entraîneur, et Edu, le directeur sportif, ont ciblé deux joueurs pour renforcer l'effectif.

Moudryk cible n°1 des Gunners

La piste prioritaire du club londonien est le milieu offensif ukrainien Mykhaïlo Moudryk. Selon nos confrères de The Athletic, le joueur du Chakthior Donetsk est emballé à l'idée de rejoindre Arsenal et la Premier League.

Si le club ukrainien espère vendre son joueur 100 millions d'euros, le Standard Evening indique qu'Arsenal s'apprête à commencer les négociations avec une offre estimée à 55 millions d'euros et qu'un terrain d'entente devrait être trouvé à mi-chemin entre les prétentions des deux clubs.

Arsenal en concurrence avec MU pour João Félix

Autre joueur ciblé par Arsenal pour se renforcer cet hiver : João Félix. A l'Atlético de Madrid, le milieu portugais est en froid avec son entraîneur, Diego Simeone, et le club madrilène aimerait se séparer de son joueur afin d'économiser son gros salaire et ainsi respecter les règles du Fair-play financier.

« La relation entre le coach et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. Le plus raisonnable est de penser à son départ, même si j'adorerais qu'il reste. Mais ce n'est pas sa volonté », avait ainsi confié Miguel Angel Gil Marin, un des dirigeants du club, début décembre.

Selon Daily Record, l'Atlético est prêt à laisser partir son joueur cet hiver dans le cadre d'un prêt payant de 8 millions d'euros avec la prise en charge de son salaire en intégralité par son futur club.

Afin d'attirer de potentiels acquéreurs, l'Atlético de Madrid a fait savoir que ce prêt n'était assorti d'aucune option d'achat obligatoire.

Daily Record affirme qu'Arsenal et Manchester United sont intéressés par João Félix que les discussions entre les Colchoneros et les Gunners sont plus avancées que celles avec les Mancuniens.