Mercato - Aouar concentré sur l’OL, avec Paris et la Juve en embuscade ?

Présent en conférence de presse ce vendredi, Houssem Aouar a confié qu’il ne "regardait pas le mercato", malgré l’intérêt de la Juve.

Malgré le match nul concédé face à Brest (2-2) mercredi, l’Olympique Lyonnais va beaucoup mieux, et Houssem Aouar également.

Le présent et rien que le présent pour Aouar

Auteur d’un début de saison délicat après ses envies d’ailleurs estivales, le milieu offensif a conscience qu’il a pris un peu de retard au démarrage : "Physiquement, j’ai eu pas mal de pépins... Ça m’a ralenti. Il y a eu le covid aussi... mais l’important c’est le présent", a rappelé Aouar.

Le présent, justement, c’est une rencontre à Nice ce samedi. En cas de victoire, l’OL prendra provisoirement la tête du championnat en attendant -PSG dimanche. Le PSG, justement, où l’international français a récemment été annoncé pour l’été prochain…

"Honnêtement, je ne regarde pas le mercato"

"Honnêtement, je ne regarde pas le mercato. Je suis ici. J’essaie de progresser personnellement. Je vais essayer de faire la plus belle saison possible. On ne sait pas de quoi est fait demain... mais je suis là, très motivé pour apporter le plus à l’équipe", a ajouté Aouar.

De quoi exclure un départ lors du prochain mercato hivernal, malgré des intérêts de la Juve ou du PSG. En attendant, Aouar se concentrera sur l’OL malgré l’absence de Ligue des Champions, une compétition qu’il est "compliqué de ne pas jouer, surtout quand on en a l’habitude".