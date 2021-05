Mercato - Anelka quitte (déjà) Hyères, malgré lui

Face à l’arrêt définitif de la saison pour les footballeurs amateurs décrété en avril, Nicolas Anelka a décidé de quitter le Hyères FC.

Nicolas Anelka et le Hyères FC, c’est (déjà) fini. Intronisé directeur sportif du club de National 2 en février dernier, au lendemain du rachat par Mourad Boudjellal, l’ancien attaquant a révélé la fin de sa collaboration sur Foot Mercato.

En cause, l’arrêt définitif de la saison pour les footballeurs amateurs décrété par les pouvoirs publics mi-avril. Alors qu’il s’attendait à une reprise rapide pour faire profiter le HFC de son "expertise et de son réseau", Anelka a dû se résoudre au départ. Malgré lui.

"Je pensais que le virus était vaincu et que le foot amateur allait reprendre"

"Je suis venu sur ce projet en pensant que le virus était vaincu et que le foot amateur allait reprendre. Après trois mois au club, le constat est évident ! Le projet sportif n'est plus le même ! Le foot amateur est à l'arrêt et les restrictions encore plus fortes. Conscient des difficultés financières survenues au club, qui pèsent pour mettre en place le projet et des décisions prises à l’encontre du football amateur, je ne vois pas de projection à court et moyen terme sur le foot amateur", a déclaré Anelka auprès de nos confrères.

"Mon expérience et expertise ne sont pour le moment d'aucune utilité ! Je préfère donc consacrer mon temps à mes autres activités. Je remercie le président de m’avoir donné cette opportunité. J'ai découvert un club, cette magnifique région et ses habitants chaleureux. Je souhaite bonne chance à ce projet et à toute l'équipe qui encadre le club", a conclu Anelka, visiblement peiné par ce départ.