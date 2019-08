Mercato - Ajax : Donny Van de Beek confirme un intérêt du Real Madrid

Alors que Frenkie De Jong est maintenant au Barça, il pourrait retrouver en Liga, Donny Van de Beek, courtisé par le Real Madrid.

Le milieu de terrain de l' , impressionnant en Ligue des Champions lors de la saison dernière, Donny van de Beek est courtisé par le . Le Néerlandais de 22 ans est d'ailleurs en première page du journal sportif Marca ce vendredi.

Van de Beek a lui-même laissé entendre qu’il avait été le sujet de nombreuses rumeurs en ces derniers jours: "Bien sûr, j’ai vu tout cela. C’est toujours agréable", a-t-il expliqué en interview avec FOX Sports.

Cependant, l'international néerlandais ne veut pas trop anticiper les choses. "En fait, la situation est toujours la même, même si de nouvelles informations sont rapportées. Bien sûr, il y a un intérêt, mais les gens font beaucoup de raccourcis"

Van de Beek est présenté comme une alternative à Paul Pogba, qui est probablement trop cher pour les Merengue. Cependant, lui-même ne sait pas s’il est un "second choix" pour le Real Madrid. "Je n’ai rien entendu dire que cela soit dit, mais cela se pourrait" a declaré le milieu de terrain.

"Cela va plus loin que ce qui est écrit dans le journal, mais vous ne devez pas croire tout ce qui est écrit. Il y a toujours tellement de bêtises. Je n'ai pas à dire tout ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais encore une fois, je vais me concentrer sur samedi (le premier match d' contre Vitesse , ndlr) et le reste dépend de vous."

Erik Ten Hag : "Si ce genre de club entre dans la course..."

L'entraîneur Erik ten Hag a réagi aux rumeurs vendredi lors de la conférence de presse en marge de la rencontre face à Arnhem: "Bien sûr, nous ne voulons pas le perdre, nous ferons donc tout en notre pouvoir pour le garder. Mais si ce genre de club entre dans la course, cela devient très difficile" a avoué l'entraîneur de l'Ajax.

Ten Hag remarque que Van de Beek n'est pas encore préoccupé par les informations communiquées en Espagne et qualifie de "perte" le départ possible du milieu de terrain. "Nous avons très bien joué l'an dernier, alors vous savez que les joueurs retiennent l'attention. Nous sommes un petit pays du football. L'importance de Donny ? C'est clair. il a connu un développement considérable. Il est extrêmement important" a conclu le technicien néerlandais.