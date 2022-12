Mercato : Adrien Rabiot courtisé par Arsenal et d’autres clubs anglais ?

Après un bon Mondial avec les Bleus et avec un contrat expirant en juin 2023, Adrien Rabiot aurait quelques prétendants pour le mercato d'hiver.

Après une saison 2021-2022 mitigée du côté de la Juventus de Turin, Adrien Rabiot a retrouvé des couleurs cette saison. En conservant la confiance de son entraîneur Massimiliano Allegri, l’ancien Parisien s’est vu offrir une place de titulaire dans l’entrejeu de la Vieille Dame, et ses performances ont suivi. Profitant des blessures de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, le joueur de 27 ans a également pu bénéficier d’une place de titulaire avec l’équipe de France pendant la Coupe du monde. Là aussi, le natif de Saint-Maurice s’est montré convaincant tout au long de la compétition, par son volume de jeu et sa capacité à rythmer le jeu des Bleus. Et à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver, ses performances au Qatar ont forcément attiré l’œil.

Arsenal s’intéresse à Rabiot

C’est le cas d’Arsenal. Selon Ekrem Konur et la presse italienne, les Gunners suivraient de près la situation de l’international français (35 sélections, 3 buts), notamment en cas de départ de Mohamed Elneny. Les dirigeants Bianconeri n’en demandent pas plus de 15 millions d’euros pour s’en séparer étant donné que son contrat expire en juin 2023, ce qui serait une bonne affaire pour le club londonien.

Il faudra néanmoins trouver un accord avec le joueur et sa mère qui, selon Repubblica, demanderaient un salaire annuel de 10 millions d’euros, en sachant que seuls Thomas Partey et Gabriel Jesus dépassent ce salaire. De son côté, Allegri apprécie Rabiot et aimerait le conserver à la Juve, la bataille risque de faire rage.

Dans le même temps, West Ham et Liverpool garderaient également un œil sur lui pour renforcer leur milieu de terrain pendant le mois de janvier.