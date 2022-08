Mercato : Accord trouvé pour Memphis Depay à la Juventus ?

L'attaquant néerlandais est de plus en plus proche d'un transfert vers la Juventus, un an à peine après son arrivée au Barça.

Les heures de Memphis Depay à Barcelone sont comptées. Débarqué en Catalogne l'été dernier, l'ancien lyonnais se voit désormais poussé vers la sortie par des Blaugrana qui n'ont eu de cesse de se renforcer dans le secteur offensif depuis début 2022. Depay deux ans à la Juve ? L'international néerlandais pourrait ainsi découvrir un nouveau championnat, en rejoignant la Juventus et la Serie A. Les Bianconeri sont sur sa piste depuis plusieurs semaines, et un accord aurait été trouvé, à en croire le média espagnol Relevo. Le joueur signerait ainsi un contrat de deux saisons dans le Piémont, assorti d'un salaire de sept millions d'euros. Les deux clubs doivent désormais se mettre d'accord sur la bonne formule pour concrétiser ce transfert, qui pourrait rapporter une petite indemnité aux Catalans. Quoi qu'il en soit, ce départ serait une bonne nouvelle pour les comptes du Barça, en quête de liquidités par tous les moyens depuis le début de l'été. Si de nombreuses recrues ont désormais pu être inscrites sur les listes de la Liga, ce n'est pas encore le cas de Jules Koundé, qui devra patienter avant de faire ses débuts. L'aventure aura duré un an Meilleur buteur du club la saison dernière, Depay aura donc vu la concurrence se renforcer au fil des mois, avec récemment les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha dans le secteur offensif. Il n'est d'ailleurs pas le seul dont l'avenir reste en suspens, puisque quelques mois seulement après son arrivée d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang voit son statut également fragilisé par l'arrivée du Polonais. Si Xavi se verrait bien associer le Gabonais au Soulier d'Or européen, une offre conséquente de Chelsea pourrait changer la donne pour l'ancien capitaine... d'Arsenal. À ne pas rater France : Pas rassasié, Didier Deschamps déclare sa flamme aux Bleus

