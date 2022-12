Mercato - AC Milan : Zlatan Ibrahimovic lance un avertissement à Rafael Leao

Le Suédois a donné un conseil à l'international portugais annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens dont Chelsea.

Du haut de ses 40 ans, Zlatan Ibrahimovic sait de quoi est fait une carrière de footballeur professionnel. Le géant suédois a connu de nombreux clubs durant sa carrière et sait qu'il n'est pas toujours facile d'être prophète dans son club. Revenu à l'AC Milan pour remporter le Scudetto, Zlatan Ibrahimovic a réussi son pari, mais le Suédois a été bien aidé par ses coéquipiers et notamment par un certain Rafael Leao, élu meilleur joueur de Serie A l'an dernier.

"Milan est le bon endroit pour lui"

Zlatan Ibrahimovic a été contraint de regarder depuis le banc de touche la défense du Scudetto par les Rossoneri cette saison, alors qu'il continue de se remettre de son opération du ligament croisé antérieur. Pendant ce temps, Rafael Leao a poursuivi son ascension et les spéculations sur un transfert vers le club de Premier League de Chelsea vont bon train depuis plusieurs semaines.

"Je pense que oui", a déclaré Zlatan Ibrahimovic lorsqu'on lui a demandé sur Sky Italia si l'AC Milan est le bon endroit pour que Rafael Leao continue son à se développer et atteindre les sommets en tant que joueur, ajoutant : "Leao est très, très important pour nous. Il fait partie de ceux qui font la différence. Il était le meilleur joueur de Serie A l'année dernière, il se porte bien".

"Il devra repartir de zéro s'il part"

"Si vous faites un autre choix, vous devez repartir de zéro.... Quand il est arrivé ici, il n'était pas un joueur qui faisait la différence. Puis il a grandi et maintenant il a une grande confiance en lui. L'entraîneur (Stefano Pioli) lui donne aussi une grande liberté pour faire ce qu'il veut. Ces situations dans un autre club, ça n'arrive pas tout de suite : c'est à toi, tu dois créer ces situations", a conclu Zlatan Ibrahimovic.

Chelsea a été fortement liée à un mouvement pour Rafael Leao lors du mercato estival après une saison incroyable pour Milan où il a été essentiel dans la conquête du titre de champion de Serie A. Bien qu'ils n'aient pas réussi à conclure un accord, les négociations sur un nouveau contrat à Milan pour Rafael Leao continuent de faire rage, et l'intérêt de Chelsea ne semble pas s'estomper.

Rafael Leao a participé à la Coupe du monde avec le Portugal jusqu'aux quarts de finales mais a été contraint d'observer la majorité des rencontres depuis le banc de touche, et doit maintenant faire fi des spéculations pour se concentrer à nouveau sur la saison de Milan. Zlatan Ibrahimovic, quant à lui, continue de se remettre de sa blessure au ligament croisé antérieur et devrait revenir en 2023.