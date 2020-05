Ménez avoue avoir refusé la Juventus pour signer au PSG

Le Français avait préféré le projet du PSG à celui de la Juventus en 2011.

Après avoir passé plusieurs années à la Roma, Jeremy Menez aurait pu rejoindre la , mais a fini par signer au PSG contre huit millions d'euros.

"Après trois ans à Rome, je voulais partir. Le PSG me voulait et Antonio Conte m'appelait pour m'emmener à la Juventus. Pour moi c'était un rêve. Je ne pouvais pas dire non à l'équipe de ma ville. J'ai donc décidé de retourner en .", a confié le joueur du lors d'un direct avec l'ancien gardien de l' Sébastien Frey.

Un retour en n'est d'ailleurs pas exclu pour le Français : "J’ai des contacts en Italie, j’y retournerai.J’attends et on verra ce qu'il se passe. [...] Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus."