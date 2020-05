"Même à l'entraînement c'est toujours lui !" - Bernardo Silva révèle ce qui rend Ronaldo si spécial

Le milieu de terrain de Manchester City affirme que son coéquipier portugais ne se lasse jamais du succès, malgré une carrière impressionnante.

Cristiano Ronaldo a peut-être eu 35 ans en février, mais l'attaquant de la n'est pas encore prêt à renoncer à ajouter de nouveaux titres à son extraordinaire palmarès, selon son coéquipier portugais Bernardo Silva.

Les deux hommes ont contribué au succès de leur pays lors de la Ligue des Nations l'été dernier, alors que Ronaldo a ajouté à sa collection qui comprend notamment cinq Ballons d'Or et cinq victoires en Ligue des Champions. Silva a déclaré que son compatriote en voulait encore plus, et a plaisanté en disant que ce n'était même pas "ennuyeux" de voir à quel point il était déterminé à gagner à l'entraînement.

"Je pense que ce qui le rend si génial, c'est sa mentalité, a déclaré le milieu de terrain de . Il a 35 ans et cela fait plus de 15 ans qu'il joue au plus haut niveau et il n'est pas fatigué. Il en veut toujours plus. Il veut gagner plus de Ligues des champions, il veut gagner plus de titres avec le , il veut gagner plus de championnats, plus de trophées individuels, il veut plus de buts.

"Je pense que ce qui est ennuyeux chez lui, d'une certaine manière, c'est que lors d'un entraînement, vous jouez un match, il y a 1-1. L'entraîneur dit que celui qui marque gagne, et c'est toujours lui. Ce n'est pas seulement dans les matchs.

"Quand un match est bloqué et que vous ne savez pas si vous allez gagner ou non, vous savez que si vous lui donnez le ballon, c'est lui qui décide ; quelque chose de spécial peut arriver quand il a le ballon. Même à l'entraînement, c'est un peu ennuyeux parce que c'est toujours lui qui marque les buts les plus importants ! Je pense que c'est ce qui le rend spécial, être là dans les moments les plus importants."

Silva a remporté le quadruplé la saison dernière avec les Skyblues, avant son succès avec le Portugal. Il a également été nommé joueur de l'année de la PFA, ce que son manager Pep Guardiola estime mérité, bien que Silva insiste sur le fait qu'il a de la chance de jouer avec des coéquipiers aussi talentueux.

"Il y a des matchs où vous êtes plus confiant que d'autres. J'ai toujours une chose en tête, je dis : 'Bernardo, si un jour tu n'as pas confiance en toi, regarde à gauche et à droite', ajoute-t-il.

"Quand je n'ai pas confiance en moi pour un match, je vais dans le tunnel, nous sommes presque sur le terrain, je regarde autour de moi et je vois Aymeric Laporte, Ederson, Fernandinho, Kevin [De Bruyne], David [Silva], Kun [Agüero], peu importe. Je regarde autour de moi et je me dis : 'Pourquoi ai-je peur ?' C'est ce qui est bien d'avoir des coéquipiers aussi extraordinaires."