Meilleurs jeunes joueurs de FIFA 21: les meilleurs attaquants, milieux de terrain, défenseurs et gardiens de but du mode Carrière

Goal examine les capacités potentielles de certains des meilleurs prodiges du monde en mode Carrière sur FIFA 21.

Le mode Carrière est l'un des modes de jeu les plus populaires et aussi le plus difficile de la série des FIFA chaque année et cela n'a pas changé pour FIFA 21. Le mode de gestion de cette année a la possibilité de rendre les transferts plus réalistes - vous ne verrez donc pas Lionel Messi et Cristiano Ronaldo déménager à Man City dans la première fenêtre - ce qui signifie que trouver des joyaux cachés et déterrer des merveilles est encore plus important que par le passé.

Les améliorations apportées à la croissance des nouveaux joueurs et au développement des joueurs dans le mode Carrière de FIFA 21 vous permettent de guider et de transformer vos jeunes joueurs en superstars exactement comme vous le souhaitez, en leur donnant de nouveaux rôles et même de nouveaux postes qui correspondent le mieux à vos tactiques et à leurs forces.

Pour vous aider à démarrer votre aventure en mode Carrière, Goal a compilé une liste des meilleurs jeunes joueurs de FIFA 21. Il s'agit des joueurs âgés de 20 ans ou moins qui ont le potentiel le plus élevé dans le jeu et sont divisés par position dans les listes.

Tous les joueurs sont répertoriés selon leur position principale, mais toute position dans laquelle ils peuvent jouer est indiquée. Par exemple, Mason Greenwood est répertorié comme milieu de terrain car sa position principale est RM, mais il peut également jouer en tant que ST.

Les nouvelles options de croissance des joueurs signifient également que vous pouvez facilement l'entraîner à devenir un RW, CF ou même LM.

Cette liste des meilleurs jeunes joueurs comprend tous les footballeurs avec un potentiel élevé, pas seulement des superstars comme Erling Haaland ou João Félix, mais aussi des joueurs moins connus qui peuvent être disponibles à des prix inférieurs et peuvent même être prêts à passer dans des équipes de ligues inférieures.

Tous les joueurs ont besoin du bon entraînement et de beaucoup de temps de jeu pour s'assurer qu'ils se développent correctement et atteignent leur plein potentiel. Les remplaçants et les joueurs de réserve ne s'améliorent pas tant qu'ils n'obtiennent pas du temps de jeu.



PO. = Position(s)

NA = Note Actuelle

NP = Note Potentielle

VA. = Valeur

*Les clubs répertoriés sont les clubs auxquels les joueurs sont affectés en mode carrière FIFA 21, tandis que les âges indiqués correspondent à l'âge au début du mode carrière.



Nom Age Club PO. NA NP VA. M Vandevoordt 18 Genk GK 68 87 £1.4m L Chevalier 18 GK 61 83 £430k N Mantl 20 Unterhaching GK 69 83 £1.8m C Fruchtl 20 II GK 66 83 £1.1m Fortuna 18 GK 62 82 £475k F Jorgensen 18 GK 62 82 £475k M Carnesecchi 20 GK 66 82 £1.1m G Bazunu 18 Man City GK 60 82 £360k Diogo Costa 20 Porto GK 70 82 £2.3m J Olschowsky 18 Borussia M'gladbach GK 63 81 £560k S Bajic 18 Saint-Etienne GK 62 81 £475k Ivan Martinez 18 Osasuna GK 60 81 £360k K Scherpen 20 GK 67 81 £1.3m I Meslier 20 Leeds GK 69 81 £1.4m L Plogmann 20 Werder Bremen GK 64 81 £765k L Kasten 19 Wolfsburg GK 62 80 £500k A Trubin 18 GK 63 80 £565k Altube 20 GK 63 80 £600k M Kovar 20 Man Utd GK 64 80 £765k J Blazquez 19 Atletico Talleres GK 63 80 £600k M Roffo 20 Boca Juniors GK 64 80 £765k R Majecki 20 GK 68 80 £1.2m



La récolte de gardiens de cette année n'est pas aussi appréciée que les années précédentes, principalement parce que Gianluigi Donnarumma de l' a maintenant 21 ans et est un peu trop vieux pour cette liste des meilleurs jeunes joueurs.

Cependant, les meilleurs jeunes gardiens de but de FIFA 21 sont probablement beaucoup plus abordables, le Diogo Costa de Porto étant le plus cher de la liste avec un peu plus de 2 millions de livres sterling.

Maarten Vandervoordt de Genk a le potentiel le plus élevé parmi tous les jeunes gardiens de but dans FIFA 21 et il peut atteindre une note globale de 87. Gavin Bazunu de Man City est prêté à Rochdale au début du jeu, mais est relativement peu coûteux à moins de 400 000 £.



Nom Age Club PO. NA NP VA. M De Ligt 20 Piemonte Calcio CB 85 92 £44.6m A Davies 19 Bayern Munich LB, LM, RM 81 89 £20.3m Nuno Mendes 18 Sporting CP LWB, LM 72 87 £5.4m W Saliba 19 CB 74 87 £9m O Kabak 20 Schalke CB 77 87 £11.7m B Arrey-Mbi 17 Bayern Munich II CB, LB 60 86 £385k L Netz 17 Hertha BSC LB, LM 63 86 £675k J Frimpong 19 Celtic RB, RWB 70 86 £3.2m Eduardo Quaresma 18 Sporting CP CB 72 86 £5.4m S Dest 19 Barcelona RB 75 86 £9m J Gvardiol 18 CB, LB 69 86 £1.8m L Stergiou 18 St Gallen CB 67 86 £1.4m J Todibo 20 Barcelona CB 75 86 £9.5m R Ait Nouri 19 Angers LB 71 86 £4.2m R James 20 RB, CDM 77 86 £11.3m O Wijndal 20 AZ Alkmaar LB 77 86 £11.3m O Rekik 18 Hertha BSC CB 63 85 £700k T Kouassi 18 Bayern Munich CB, CDM 71 85 £4.1m M Kana 17 CM, CDM, CM 65 85 £900k Nuno Tavares 20 LB 72 85 £5m M Kumbulla 20 Roma CB 75 85 £9m Tomas Tavares 20 Benfica CB 73 85 £5.9m Eric Garcia 19 Man City CB 72 85 £5m N Perez 20 Atletico Madrid CB 75 85 £9m B Williams 19 Man Utd LB, LWB 75 85 £8.6m N Williams 19 RB 67 85 £1.4m J Vagnoman 19 Hamburg RB, LM, LB 69 85 £1.9m C Riad 17 Barcelona CB 59 84 £300k L Pirola 18 Inter CB 63 84 £700k K Hoever 18 Wolves RB, CB 63 84 £700k N Katterbach 19 Koln LB 70 84 £3.2m L Cacace 19 Sint-Truidense LB, LWB 73 84 £5.4m P Schuurs 20 Ajax CB 75 84 £8.6m Alex Centelles 20 Valencia LB 74 84 £7.2m Z Vanheusden 20 Standard Liege CB 73 84 £5.9m T Malacia 20 LB 75 84 £8.6m E Ndicka 20 Eintracht Frankfurt CB, LB 74 84 £7.7m E Ampadu 19 Chelsea CB, CDM 67 84 £1.4m



Il n'est pas surprenant que le défenseur de la Matthijs de Ligt soit le jeune défenseur le mieux noté de FIFA 21 et celui qui possède le plus grand potentiel.

En raison de problèmes de droits, la Juventus est connue sous le nom de Piemonte Calcio dans le jeu, avec un nouveau badge ainsi que de nouveaux kits.

Alphonso Davies du Bayern Munich a le potentiel le plus élevé de tous les arrières latéraux et peut atteindre un score global de 89 à partir de sa note initiale de 81. La vitesse phénoménale de Davies devrait également être un atout énorme et il est évalué à plus de 20 millions de livres sterling au début du match.

La réserve du Bayern a l'un des joueurs les plus prometteurs très abordable avec Bright Arrey-Mbi, qui peut jouer au milieu ou à gauche de la défense et est disponible pour moins d'un demi-million. Sa valeur est faible car sa note initiale est également faible, mais cela pourrait le rendre abordable et attractif pour les équipes qui cherchent à construire pour l'avenir et les équipes qui pourraient être en mesure de le faire jouer immédiatement.



Nom Age Club PO. NA NP VA. J Sancho 20 RM, LM, CAM 87 93 £62.6m S Tonali 20 AC Milan CDM, CM 77 91 £16.7m M Greenwood 18 Man Utd RM, ST 77 89 £13.1m T Almada 19 Velez Sarsfield CAM, CM, LW 73 89 £7.7m Ferran Torres 20 Man City RM, LM, CF 81 89 £23.9m T Kubo 19 Real Madrid RM, CM, CAM 75 89 £13.1m F Wirtz 17 CAM, RM 68 88 £1.6m J Bellingham 17 Borussia Dortmund CM, LM, RM 69 88 £1.9m Pedri 17 Barcelona LM, CAM 72 88 £5.4m R Cherki 16 CAM, RM, LM 67 88 £1.5m E Camavinga 17 Rennes CM 76 88 £10.8m M Ihattaren 18 CAM, RM, CM 77 88 £12.6m B Saka 18 Arsenal LM, LWB, RW 75 88 £10.8m A Urzi 20 Atletico Banfield LM, CM, RM 73 88 £8.1m Riqui Puig 20 Barcelona CM, CAM 75 88 £11.3m M Diaby 20 Bayer Leverkusen LM 81 88 £22.5m P Foden 20 Man City CAM, CM 79 88 £17.6 F Pellistri 18 Penarol RM, RW 71 87 £4.4m M Caqueret 20 Lyon CM, CDM 75 87 £10.8m A Hlozek 17 Sparta Praha RM, ST, LM 74 87 £8.6m R Gravenberch 18 Ajax CM, CDM 71 87 £4.3m G Reyna 17 Borussia Dortmund LM, CAM 68 87 £1.7m B Kamara 20 Marseille CDM, CB 79 87 £15.3m D Szoboszlai 19 Red Bull Salzburg CAM, LM 75 87 £10.4m N Madueke 18 PSV RM, ST 70 86 £3.3m A Vranckx 17 Mechelen CM, CDM 66 86 £1.2m Gustavo Assuncao 20 Familiaco CDM 74 86 £8.6m Tete 20 Shakhtar Donetsk RM, CAM 75 86 £10.4m M Solomon 20 Shakhtar Donetsk RM, LM, CAM 73 86 £6.8m B Gilmour 19 Chelsea CM, CAM 71 86 £4.5m G Tsitaishvili 19 Dynamo Kyiv RM, LM 72 86 £5.9m D McNeil 20 LM 78 86 £14m D Caicedo 20 Deportivo Cali RM 68 86 £1.8m N Zaniolo 20 Roma CAM, RM 76 86 £11.3m R Sessegnon 20 Spurs LM, LW, LB 75 86 £10.4m Florentino 20 Benfica CDM, CM 76 86 £10.4m Romario Baro 20 Porto RM, CAM 73 85 £6.3m Y Demir 17 Rapid Wien CAM, RW 64 85 £880k Marcos Antonio 20 Shakhtar Donetsk CM 72 85 £5.4m M Daramy 18 Kobenhavn RM, ST, LM 67 85 £1.4m Y Verschaeren 18 Anderlecht CAM, RW, LW 72 85 £5m X Simons 17 PSG CM 65 85 £990k M Kudus 19 Ajax CAM, CM 75 85 £9.5m M Longstaff 20 CM, CDM 72 85 £5.4m R Matondo 19 Schalke LM, ST, RM 70 85 £3.4m O Kokcu 19 Feyenoord CAM, CM 75 85 £9.5m H Traore 20 CAM, CM 71 85 £4.5m E Smith Rowe 19 Arsenal CAM, RM, RW 69 85 £2.1m Paulinho 19 Bayer Leverkusen CAM, RM 74 85 £8.6m Joe Willock 20 Arsenal CAM, CM 71 85 £4.5m



Après avoir été le protagoniste du feuilleton de l'été du mercato, Jadon Sancho est resté au Borussia Dortmund, ce qui signifie qu'il est sûr d'être une option attrayante pour les équipes à gros budgets dans la réalité et dans FIFA 21.

Le jeune anglais est déjà l'un des meilleurs ailiers du jeu avec une note de 87, mais il peut devenir encore meilleur et atteindre la même note que Lionel Messi (93).

Le nouveau milieu de terrain de l'AC Milan, Sandro Tonali, a également un potentiel énorme, mais l'équipe de pourrait ne pas être disposée à le vendre si tôt après l'avoir signé.

Les deux joueurs de Jude Bellingham et Florian Wirtz sont probablement des recrues plus réalisables en raison de leur âge et de leurs valeurs au début du jeu. Bellingham devrait ne pas être disponible tout de suite, mais pourrait être une option abordable pendant la deuxième période des transferts.



Nom Age Club PO. NA NP VA. Joao Felix 20 Atletico Madrid CF, ST 81 93 £28.8m Vinicius Jr 19 Real Madrid LW 80 93 £24.8m E Haaland 19 Borussia Dortmund ST 84 92 £40.5m Trincao 20 Barcelone RW, LW, CAM 78 91 £18m Ansu Fati 17 Barcelone LW, RW 76 90 £13.5m Rodrygo 19 Real Madrid RW, LW 79 90 £18.9m Antony 20 Ajax RW, LW 78 88 £15.3m J Doku 18 Anderlecht RW, LW 71 88 £4.4m J David 20 Lille ST, CF, CAM 77 88 £14m Luis Henrique 18 Marseille RW 67 87 £1.7m Evanilson 20 Porto ST 73 87 £8.1m Joelson Fernandes 17 Sporting CP RW, LW 69 87 £1.9m Reinier 18 Real Madrid CF, CAM 71 87 £4.4m K Adeyemi 18 Red Bull Salzburg ST, LW 69 87 £2m D Kulusevski 20 Juventus RW, CAM 77 87 £13.1m M Boadu 19 AZ Alkmaar ST 75 87 £10.4m S Esposito 17 ST 66 86 £1.2m G Plata 19 Sporting CP RW 74 86 £9m Rafael Camacho 20 Sporting CP RW 73 86 £6.8m C Hudson-Odoi 19 Chelsea RW, LW 74 86 £9m A Isak 20 ST 79 86 £16.2m Brahim 20 Real Madrid LW 74 86 £9m Fabio Silva 17 Wolves ST 69 85 £1.9m Gabriel Martinelli 19 Arsenal LW, LM, ST 74 85 £8.6m H Elliott 17 Liverpool RW 65 85 £990k P De la Vega 19 Atletico Lanus RW, LW 71 85 £4.5m T Parrott 18 Spurs ST 65 85 £990k B Mbeumo 20 Brentford RW, ST 74 85 £8.6m



Sancho, João Félix et Vinicius Jr ont le potentiel le plus élevé de FIFA 21. Les trois joueurs peuvent atteindre 93 au total, mais Félix et Vinicius sont évalués à moins de 25 millions de livres sterling au début du jeu.

Erling Haaland du Borussia Dortmund peut atteindre une note de 92, mais sa note initiale de 84 signifie qu'il coûtera au moins 40 millions de livres sterling pour se l'offrir en mode carrière. Jeremy Doku et Luis Henrique commencent avec des notes inférieures au départ, mais sont tous deux capables de devenir deux des meilleurs ailiers du jeu. Leur prix initial est inférieur à 2 millions de livres sterling, ce qui en fait des options abordables. Les nouvelles options de croissance des joueurs signifient également que vous pouvez les recycler pour jouer au milieu plutôt que sur les ailes, leur offrant des options dangereuses.