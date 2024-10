Mehdi Benatia sanctionné, l’OM crie le haro !

La décision de la Commission de discipline de la LFP contre Mehdi Benatia n’est pas la bienvenue chez l’Olympique de Marseille, qui attaque.

Réunie mercredi soir, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné Mehdi Benatia de six matchs de suspension, dont trois fermes. Une décision que l’Olympique de Marseille n’est pas prêt à accepter, criant à l’injustice.

Six matchs de suspension pour Benatia

Lors de la cinquième journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille (2-3) s’étaient affrontés au Groupama Stadium. Mais ce match a connu des tensions avec l’expulsion de Leonardo Balerdi dès la cinquième minute par l’arbitre Benoît Bastien. Outrepassé, Mehdi Benatia a chargé l’arbitre à la mi-temps et à la fin du match, déplorant les décisions (bizarres) en défaveurs de la formation phocéenne.

Convoqué par la Commission de discipline de la LFP en raison de sa prise de parole choquante, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a été sanctionné de six matchs, dont trois fermes. En effet, le conseiller sportif de l’OM manquera la réception d’Angers, ce vendredi, le déplacement à Montpellier (20 octobre) et la réception du Paris Saint-Germain (27 octobre).

L’OM crie à l’injustice

Alors que le président de la commission de discipline de la LFP, Sébastien Deneux, a confié au micro de L’Équipe que « les propos tenus par monsieur Benatia sont d’une part, à la mi-temps du match, déplacés, et, en fin de match, blessants », l’Olympique de Marseille estime que son conseiller est dans son droit de se faire entendre si les choses ne se passent pas bien. Dans un communiqué publié dans la foulée, mercredi soir, le club phocéen a indiqué que cette décision de l’instance est « surprenante et incompréhensible ».

« L’Olympique de Marseille prend acte de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP à son conseiller sportif, Medhi Benatia. Le club est en profond désaccord avec cette décision et trouve totalement disproportionné le traitement dont fait l’objet son conseiller sportif alors qu’il ne s’est rendu coupable ni d’insulte, ni de menace vis-à-vis du corps arbitral officiant lors de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, le 22 septembre dernier. Cette décision est d’autant plus surprenante et incompréhensible qu’elle n’est pas cohérente, ni équilibrée au regard de situations ou évènements similaires survenus récemment ou dans un passé plus lointain pour lesquels la commission a statué. L’OM tient à préciser que le club continuera de faire entendre sa voix à chaque fois qu’il l’estimera nécessaire », a indiqué l’OM dans sa note officielle.

Faut-il noter que Mehdi Benatia peut contester cette décision devant la commission supérieure d'appel qui siège à la FFF, qui n'est pas réputée plus clémente. Ou se tourner directement vers le CNOSF.