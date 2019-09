Megan Rapinoe joueuse FIFA de l'année

L'Américaine Megan Rapinoe s'est vu attribuer ce lundi le prix du meilleure joueuse de l'année.

Principale héroïne du titre de championne du monde des Etats-Unis, Megan Rapinoe s'est vue décerner ce lundi le prix qui récompense la meilleure joueuse de 2019 par la FIFA. Une consécration logique.

Rapinoe devance au nombre de voix sa compatriote Alex Morgan et aussi l'Anglaise Lucy Bronze. Durant le tournoi planétaire en , elle avait marqué 6 buts (dont 3 pénalties) et offert 3 passes décisives. Elle a d'ailleurs terminé meilleure joueuse et meilleure buteuse de cette compétition.

Rapinoe, 34 ans et sociétaire de Seattle, est connue pour ses exploits sur le terrain, mais pas seulement. Dans son pays, elle est aussi réputée pour son combat pour la parité homme-femme et les droits de la communauté gay, et aussi sa rébellion contre Donald Trump, à qui elle a refusé de rendre visite après le succès en Coupe du Monde.

Au palmarès, Rapinoe succède à la Brésilienne Marta. Elle n'est par ailleurs pas la première américaine a été couronnée puisque Carli Lloyd avait connu ce privilège en 2016.