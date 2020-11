Mediapro, Labrune prêt pour la bagarre

Vincent Labrune se montre offensif vis-à-vis de Mediapro, qu'il se dit prêt à affronter.

Face aux défauts de paiement de Mediapro, le président de la Ligue de football, Vincent Labrune, s'est dit prêt au combat dans les colonnes du JDD.

Un petit rappel du contexte s'impose. Le groupe sino-espagnol, qui s'était adjugé en 2018 80 % des droits de la Ligue 1 pour 780 millions d'euros par an, n'a pas versé l'échéance estimée à 172 millions d'euros due début octobre.

« J'attends d'eux qu'ils respectent leur engagement et qu'au minimum, ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose », tonne ainsi Labrune.

« En me présentant à la présidence de la Ligue, je connaissais le contexte général et les risques associés. Et je suis prêt à les affronter. » L’ancien homme fort de l’OM concède qu’il savait « qu’un tel séisme n’était pas à écarter et qu’une renégociation de ces droits télé était à prévoir. », a ajouté l'ancien dirigeant de l'OM, qui en a profité pour adressr un message à Mediapro.

