Mediapro confirme officiellement un accord avec la LFP pour son retrait

Le groupe Mediapro, détenteur des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 a confirmé officiellement son retrait auprès de la LFP.

Ce vendredi, le journal L'Equipe annonçait que Mediapro et la LFP étaient parvenus à un accord pour mettre fin à leur collaboration concernant la diffusion de la et de la sur la chaîne Téléfoot, lancée en août 2020.

Et ce vendredi, le groupe sino-espagnol a confirmé, dans un communiqué, son retrait : « Mediapro et la Ligue ont défini conjointement les termes d'un accord qui mènera à la récupération des droits de diffusion des matches de et de par la LFP dans un futur proche ».

Mediapro confirme par ailleurs que cet accord sera soumis au tribunal de commerce de Nanterre « dans les prochains jours » en vue d'une entrée en vigueur « le plus tôt possible ».