Mbappé titulaire contre la Real Sociedad ? L’avis tranché de Luis Enrique

Absent contre Lille, le weekend dernier, Kylian Mbappé devrait jouer contre la Real Sociedad en LDC, mercredi soir.

Qualifié grâce à une différence de buts particulière pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain joue la manche aller contre la Real Sociedad, ce mercredi soir. En prélude à ce choc, le coach francilien s’est rendu en conférence de presse ce mardi 13 février 2024, veille de la rencontre. Luis Enrique a donné une idée sur la titularisation ou pas de Kylian Mbappé face aux Espagnols.

Luis Enrique va faire la rotation

Incriminé souvent pour son manque de communication, Luis Enrique a donné une idée sur de quoi sera faite sa formation ce mercredi contre la Real Sociedad. Selon l’ancien coach du FC Barcelone, une rotation pourrait être faite pour ce match aller des huitièmes de finale.

« Non, je crois que c'est le meilleur moment pour faire tourner, car je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ne pensent pas avoir une option de jouer. Tout le monde est convaincu de pouvoir être titulaire. C'est mon objectif, que chacun puisse être convaincu qu'il est capable d'aider l'équipe. C'est un handicap de devoir choisir mais c'est une dynamique qui est positive », a lancé le technicien espagnol.

Mbappé titulaire ?

Victime d’un tacle de la part de Lilian Brassier la semaine écoulée lors du match des huitièmes de finale de la Coupe de France contre le Stade Brestois (victoire 3-1 du PSG), Kylian Mbappé avait manqué le match de la 21e journée de Ligue 1 contre Lille (victoire 3-1). Mais le Bondynois sera bien présent contre la Real Sociedad. S’il sera titulaire ou pas, son entraîneur vient d’éclairer la lanterne de tous sur le sujet.

« Je crois que quand une équipe a un joueur du rang de Kylian Mbappé, la seule chose qu'il faut comprendre c'est que plus il joue mieux c'est pour l'équipe. Il aurait pu jouer il y a quatre jours mais le risque n'était pas utile », a déclaré Luis Enrique. Le suspense est donc gardé et ne sera connu qu’à moins de deux heures du coup d’envoi, mercredi. « Potentiel ? Non. Potentiel dernier rendez-vous ? Non. Ce n'est pas la manière dont je le ressens, et donc je ne sens ni joie ni tristesse, il est comme d'habitude », a ajouté le coach parisien à propos de son numéro 7.

"PSG favori ? Il faudra le démontrer"

Si d’aucuns estiment que le Paris Saint-Germain est favori devant la Real Sociedad dans ce match, l’entraîneur du club champion de France ne voit pas les choses de la même manière. L’ancien sélectionneur de la Roja se méfie de la formation basque, qu’il considère comme l’une des meilleurs de ce tournoi en cours, vu son parcours.

« C'est très simple. Il faut leur prendre le ballon le plus vite possible et il faut essayer de ne pas le perdre. N'oublions pas que la Real est l'une des équipes qui a le moins encaissé de buts, c'est un adversaire qui ne fait pas de cadeaux, son pressing est agressif. C'est l'une des meilleures équipes de la compétition. Ils ont un très grand niveau, c'est évident. Peu importe que je proclame que nous sommes favoris, il faudra le démontrer », a poursuivi Luis Enrique.