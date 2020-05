Mbappé peut marquer l'histoire du Real Madrid selon Emery

Le technicien espagnol, qui a entraîné le champion du monde pendant une saison au PSG, le croit capable d'écrire l'histoire des Merengue.

Kylian Mbappe est capable de marquer une époque au et pourrait être quelque peu insatisfait au , selon l'Unai Emery. Mbappe, 21 ans, est régulièrement évoqué du côté de Madrid, son contrat au PSG expirant en 2022.

Emery a entraîné l'international français pendant une saison au PSG en 2017-18, où ils ont remporté ensemble la , la et la . L'Espagnol pense que le joueur a le talent nécessaire pour créer une période spectaculaire à Madrid, s'il rejoignait les Merengue.

"Bien sûr qu'il a la capacité de marquer une époque à Madrid, a déclaré l'ancien entraîneur d' Emery à AS. Lui conseiller dans quel championnat jouer ? Quand j'étais en , j'aimais qu'il soit là parce que j'ai aimé ça. Quand je suis allé en , j'aurais aimé qu'il joue en . Et si je retourne en , je veux qu'il soit là."

Mbappe a déjà remporté trois titres de avec le PSG - et un autre avec - alors qu'il a aidé la France à remporter la en 2018. Bien qu'Emery pense que l'attaquant peut être heureux au PSG, il a déclaré que certains aspects de la carrière de Mbappe ne le satisfaisaient peut-être pas.

"Ecoutez, il y aura sûrement des choses au PSG qui vous combleront et peut-être d'autres pas, et il y aura peut-être le Real Madrid. Nous avons la chance d'avoir les deux meilleures équipes du monde, qui sont le Real Madrid et Barcelone, et je voudrais qu'elles continuent à avoir les meilleurs joueurs du monde."

Désigné meilleur buteur de Ligue 1 en raison d'un plus grand nombre de buts inscrits dans le jeu que Wissam Ben Yedder (trois penaltys), le Parisien a demandé que son coéquipier en Bleus soit également récompensé : "Merci à tous pour vos messages. Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en Premier League la saison dernière pour récompenser son année", a-t-il écrit sur son compte Twitter.