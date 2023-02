Mbappé, le verdict est tombé ! Tous les détails

Sorti sur blessure lors du match du PSG à Montpellier ce mercredi (3-1), Kylian Mbappé souffre d'une lésion à une cuisse.

L'image de sa sortie, le visage grimaçant, dès la 21e minute de jeu à Montpellier, ce mercredi, n'avait rien de rassurant. Tout comme ses propos captés dans les couloirs de la Mosson à sa sortie du stade après le coup de sifflet final. "C'est sur un appui que je me suis blessé. Ah j'ai trop mal...". Kylian Mbappé a passé des examens ce jeudi matin. Nous sommes en mesure de confirmer que le meilleur buteur du Paris Saint-Germain est victime d'une lésion à la cuisse, comme indiqué par nos confrères de L’Équipe.

Mbappé très incertain contre le Bayern Munich

Au vu du premier verdict, Kylian Mbappé est d'ores et déjà forfait pour les deux prochains matchs du Paris Saint-Germain, contre Toulouse au Parc des Princes ce samedi pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 (17 heures), puis à Marseille au Stade Vélodrome mercredi 8 février, en huitièmes de finale de Coupe de France.

La suite s'annonce aussi très incertaine. Une blessure de ce type nécessite généralement 3 semaines d'arrêt. L'échéance du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 14 février, est évidemment dans toutes les têtes. Le calendrier infernal qui attend le club de la capitale les conduira à Monaco trois jours plus tôt. Kylian Mbappé n'est pas encore totalement forfait pour ces deux rencontres. Mais il semble acquis que le staff parisien ne prendra aucun risque avec son joyau, pour le match en Principauté, à quelques jours d'une rencontre capitale en Ligue des Champions. L'international français entame désormais une course contre la montre pour espérer retrouver la compétition le plus vite possible.

Pour rappel, c'est à la suite d'un duel avec le jeune milieu de terrain montpelliérain Léo Leroy que Mbappé a ressenti une gêne. L'attaquant avait continué à se tester sur des accélérations pendant quelques minutes, avant de demander le changement. Avant cela, il avait trouvé Benjamin Lecomte sur sa route à deux reprises sur un penalty à transformer - puis à retirer. Pour la star du PSG, c'est une soirée à oublier sur toute la ligne...