Mbappé : Le Ballon d'Or réveille nos rêves de gamins"

La plus prestigieuse des récompenses individuelles attise bien des convoitises parmi les plus grands joueurs de la planète.

La liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or a été dévoilé ce vendredi, et pour la cinquième fois consécutive, Kylian Mbappé figure bien dans la liste.

"Le Ballon d'Or, c'est le ticket pour le grand monde"

L'attaquant du Paris Saint-Germain s'est confié à France Football sur l'importance de ce trophée pour lui, ainsi que l'ensemble des footballeurs.

"Comme pour tous ceux de ma génération, le Ballon d'Or est forcément associé à la bataille entre Leo (Messi) et Cristiano (Ronaldo).

"En fouillant vraiment loin dans ma mémoire, je me souviens un tout petit peu aussi de Ronaldinho (vainqueur en 2005). Mais, franchement, tout est écrasé par les deux gloutons qui se sont partagé le prix pendant si longtemps", se remémore-t-il d'abord.

Avant d'essayer de dresser le profil type d'un vainqueur : "Un Ballon d'Or doit être le prototype du joueur parfait. Celui auquel un maximum de gamins veulent s'identifier parce qu'il est fort partout. Ou presque. Pendant un an, il va représenter les footballeurs dans le monde entier. Cette référence doit donc être irréprochable, sans point faible."

Un trophée individuel auquel les joueurs accordent une grande importance : "Parce que nous avons tous été enfant, croit savoir le Bondynois. Et que nous le sommes restés un peu. Face à ce trophée qui brille, on redevient tous des gosses.

"En fait, c'est ça : le Ballon d'Or réveille chez nous nos rêves de gamins. On a gagné des titres, d'autres récompenses, mais celle-là, c'est le Graal. C'est le ticket pour le grand monde."

"Je suis un candidat plus crédible"

Après une saison particulièrement réussie sous le maillot du PSG, Mbappé veut croire qu'il continue de s'approcher du Graal, lui qui a pour meilleur classement sa quatrième place de 2018.

"Je considère que ma période 18-21 ans m'a permis de me stabiliser dans le Top 10. Je n'étais pas un joueur suffisamment "impactant".

"Depuis deux ans, je pense en revanche que j'ai franchi un palier, j'ai un statut plus affirmé sur un terrain, je me débrouille mieux dans les matches couperets. Bref, je suis un candidat plus crédible, plus sérieux", affirme-t-il.

Et si Kylian Mbappé devait terminer sa carrière sans pouvoir remporter le précieux sésame, serait-ce un échec ? "Pas un échec, une frustration, sans doute. Un Ballon d'Or, ça alourdit ton héritage, ça grossit ton empreinte.

"Mais si je suis triple champion du monde et champion d'Europe en club, je ne pense pas que quelqu'un viendra me voir en me disant que ma carrière aura été un échec parce que je n'aurai pas eu le Ballon d'Or. J'aurai juste un goût d'inachevé car ce rêve-là n'aura pas pu aboutir."