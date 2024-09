Mbappé chargé par un ancien Bleu : "Indigne d'un capitaine"

Un ancien international français a envoyé un tacle cinglant à Kylian Mbappé, dimanche.

L’image de Kylian Mbappé commence à se dégrader progressivement aux yeux des médias français. Cela est-il dû à son départ de la France pour l’Espagne cet été ? Difficile de valider cette hypothèse surtout que les critiques sur le Bondynois ont commencé à fuser de partout avant la fin de son aventure avec le PSG. Ce dimanche, le nouvel attaquant du Real Madrid était encore au centre des débats du Canal Football Club de Canal+ où il n’a pas été épargné par un ex-international français.

Bertrand Latour fustige le comportement paradoxal de Mbappé

Kylian Mbappé n’en finit plus d’essuyer des critiques de la part des observateurs du football français. Des critiques justifiées notamment par ses prestations en demi-teinte avec l’Equipe de France depuis plusieurs mois. Alors qu’il commence peu à peu à retrouver du rythme avec le Real Madrid, Bertrand Latour déplore le contraste de l’attitude de Kylian Mbappé en France comparativement à celle qu’il a dans la capitale espagnole.

« Quand il est en équipe de France, on a l’impression qu’il fait un bras d’honneur à tout le monde. Et quand il est à Madrid, on a l’impression qu’il est le plus heureux au monde », regrette le journaliste français.

L'article continue ci-dessous

Mickael Landreau dézingue Kylian Mbappé

Lors du dernier rassemblement avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé avait effectué une sortie cinglante à l’encontre de ses détracteurs. Le capitaine des Bleus avait notamment déclaré qu’il ne se préoccupait pas des critiques sur sa personne. Une déclaration qui a provoqué la furie de plusieurs observateurs qui n’ont pas manqué de le recadrer.

Il en est de même pour Mickael Landreau qui estime que la sortie de Kylian Mbappé est ‘’indigne d’un capitaine’’. « Avec l’équipe de France, il y a un problème. On ne peut pas s’identifier à un capitaine de l’équipe de France qui a ce comportement-là », lâche l’ancien gardien de l’Equipe de France.