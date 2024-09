Un ancien du PSG est catégorique : « Mbappé est agacé par Barcola »

France vs Belgique

Un ex joueur du PSG est convaincu que Kylian Mbappé ne voit pas forcément d’un très bon œil l’éclosion de Bradley Barcola.

Bradley Barcola est actuellement l’homme en forme du PSG et de l’équipe de France. Le feu follet a inscrit au moins un but lors de chacune des rencontres qu’il a jouées cette saison, dont la réalisation la plus rapide de l’histoire des Bleus réussie contre l’Italie.

Le rendement étincelant de Barcola doit certainement interpeller Kylian Mbappé, son ancien partenaire au PSG. Ce dernier ne doit pas être indifférent au fait qu’un autre joueur brille à son poste de prédilection, alors que lui est au creux de la vague avec les Bleus actuellement en se produisant principalement dans l'axe.

« Mbappé manque d’humanité »

Un ancien joueur du PSG, en la personne de Christophe Jallet, est certain que le néo-madrilène est dérangé par la montée en puissance de l’ancien lyonnais. « Il doit sentir le souffle arriver. Forcément, la comparaison arrive maintenant. Ça agace toujours les champions de voir quelqu'un marcher sur ses plates-bandes », a-t-il déclaré sur Canal+.

L'article continue ci-dessous

Mbappé ne déçoit pas uniquement de par son rendement en ce moment. Sa communication, aussi, laisse à désirer. Jallet estime que sa dernière conférence de presse « manquait d’humanité ». « Il est en mode robot blason. Des fois, il le cherche ce qu’il arrive. Il en a énormément souffert de ce qui s’est passé la dernière fois », a-t-il poursuivi.

Getty

Mbappé dézingué par un coach français

Un avis que partage le coach français Frédéric Antonetti : « Il a raté sa conférence de presse. Il en a gros sur la patate. Il s’exprime et critique un peu. Il a été souvent adulé, parfois un peu trop. Il doit réadapter son comportement pour regagner le cœur des gens ». Le technicien corse a aussi insisté sur le fait que le Bondynois « sait tout faire mais qu’il ne le fait plus ».

Jallet a quand même reconnu que Barcola a encore du chemin à parcourir pour être à la hauteur de Mbappé : « Il s’impose sur le côté gauche de l’attaque et il est performant tt de suite. Il faudra du temps pour rattraper son ainé, car il était stratosphérique. Et il a su s’imposer au milieu de nombreuses stars. Barcola n’est qu’au début, mais ça part sur de bonnes bases. S’il est bien intégré, il peut devenir un maillon fort du PSG et de l’équipe de France ».