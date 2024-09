France - Belgique, la colère noire de Dugarry contre Mbappé

France vs Belgique

Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé, lundi, avant France – Belgique.

L’Equipe de France affronte, ce lundi soir, la Belgique pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Un match qui devrait permettre aux Bleus de se racheter auprès du public après la débâcle contre l’Italie, vendredi. Et s’il y a un homme qui est attendu au tournant, c’est bien Kylian Mbappé. Mais avant, le Bondynois est toujours la cible des critiques de nombreux observateurs, à l’instar de Christophe Dugarry.

Dugarry condamne l’excès de responsabilités de Mbappé

Cela fait maintenant plusieurs mois que Kylian Mbappé passe à côté de ses matchs avec l’Equipe de France. Après un Euro 2024 raté sur le plan personnel, le capitaine des Bleus a encore été l’ombre de lui-même face à l’Italie, vendredi. Ce qui a déclenché une vague de critiques à son encontre ces derniers jours. Des réactions soutenues par Christophe Dugarry qui estime que le Bondynois est « totalement indéfendable » et que « ses performances sont à la hauteur de ses déclarations depuis un an ou deux ans ».

L’ex-international français pense d’ailleurs que Mbappé s’est donné trop de responsabilités ces dernières années mais qu’il ne peut pas tout faire seul. « Depuis le début de sa carrière, ce garçon, on nous explique qu’il est mature, qu’il est en avance, qu’il parle bien. Je crois que tout ça a fini par le rattraper, à le mettre trop haut. Je pense qu’il a voulu s’occuper de tout. […] N’importe quel autre humain, aussi fort soit-il, ne peut pas tout gérer », explique Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Christophe Dugarry dézingue Kylian Mbappé

Les propos de Christophe Dugarry font suite à la dernière sortie cinglante de Kylian Mbappé sur ses détracteurs. L’attaquant du Real Madrid avait notamment déclaré qu’il se foutait des critiques. « Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis », lâchait l’ancien joueur du PSG en conférence de presse, jeudi.

Des propos choquants pour Christophe Dugarry qui déplore l’attitude inacceptable de Kylian Mbappé. « Je suis choqué d’avoir entendu ça. Ce n’est pas l’attitude que doit avoir un leader et encore moins un capitaine. Je trouve ça catastrophique et ça prouve bien que le garçon est totalement déconnecté de ce qu’il peut se passer et de ce qu’on attend de lui », fustige Duga.