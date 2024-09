Mbappé et le Real Madrid avancent doucement

Real Sociedad vs Real Madrid

Kylian Mbappé et le Real Madrid ont assuré l’essentiel face à la Real Sociedad, samedi.

Le Real Madrid affrontait, samedi, soir la Real Sociedad à l’occasion de la cinquième journée de Liga. Une rencontre qui a tourné en faveur de la Maison Blanche qui a remporté sa troisième victoire de la saison (0-2). Très attendu, Kylian Mbappé a encore été buteur ce soir. Ce qui fait trois buts en deux matchs de Liga pour le natif de Bondy qui commence progressivement à trouver ses repères dans sa nouvelle équipe.

Kylian Mbappé enchaine avec le Real Madrid

Il a attendu longtemps avant d’ouvrir son compteur en Liga avec le Real Madrid. C’est lors de son quatrième match dans le championnat espagnol que Kylian Mbappé a marqué ses deux premiers buts avec le club madrilène (2-0 vs Betis Séville). Ce samedi, après une trêve internationale compliquée avec l’Equipe de France, le Bondynois a continué sur sa lancée.

Alors que le Real Madrid était bousculé par les Basques, l’ancien joueur du PSG transformait un penalty gracieusement offert par Vinicius Junior pour faire le break à la 75e minute. Le Brésilien avait, lui, ouvert le score sur le même exercice quelques minutes plus tôt. Cependant, Kylian Mbappé n’a toujours pas retrouvé toute sa vivacité.

L'article continue ci-dessous

Un but mais toujours des doutes pour Mbappé

Contrairement aux matchs précédents, Kylian Mbappé et Vinicius ont fait preuve d’une meilleure entente sur le front de l’attaque du Real Madrid, ce soir. Est-ce dû à l’absence de Rodrygo, remplaçant au coup d’envoi ? Difficile de l’ignorer puisque l’entrée précoce du Brésilien suite à la blessure de Brahim Diaz a encore mis en avant les failles du trio offensif. Mbappé et Vinicius alternaient bien devant avant que Rodrygo ne vienne prendre tout le côté droit.

Toutefois, le capitaine des Bleus n’a pas fait un grand match non plus et les statistiques le prouvent. S’il a réussi 67% de ses tirs cadrés (2/3), Mbappé n’a remporté que 27% de ses duels (3/11). En outre, l’ancien attaquant de Monaco a été moins en réussite sur les dribbles puisqu’il en a réussi que 29% (2/7) de ceux qu’il a tentés. Avec un total de 15 ballons perdus, Kylian Mbappé montre qu’il est toujours en plein doute avec le Real Madrid. Toutefois, un enchainement de buts pourrait lui redonner toute la confiance nécessaire pour marquer enfin son territoire au Real Madrid.