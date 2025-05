Mbappé abandonné, Bellingham effacé : les notes du naufrage madrilène à Barcelone

FC Barcelone vs Real Madrid

Un triplé de Mbappé n’a pas suffi : le Real a craqué face à son rival. Voici les notes des Madrilènes après ce Clasico aux allures de fin de règne.

L’espoir n’aura duré que quinze minutes. Le temps pour Kylian Mbappé de claquer un doublé express et de faire croire à une énième démonstration madrilène. Mais ce dimanche à Montjuïc, c’est bien le Real Madrid qui a subi la loi du Barça. Battus 4-3 dans un Clasico étourdissant, les hommes d’Ancelotti ont été submergés par la vague catalane et voient la Liga s’éloigner définitivement.

Car malgré le triplé de Mbappé, la Maison Blanche a sombré dans tous les autres compartiments du jeu. Derrière, la défense a multiplié les erreurs individuelles, à l’image d’un Lucas Vazquez dépassé ou d’un Asencio hors du coup. Au milieu, Bellingham a disparu, Ceballos a été transparent, et seul Valverde a surnagé par son abnégation.

Face à une équipe de Barcelone portée par Raphinha et Yamal, Madrid a été trop lent, trop désorganisé, trop perméable. Même les entrées de Modric ou Brahim n’ont pas suffi à remettre de l’ordre. Une défaite qui risque de marquer un tournant : celui d’une fin de cycle pour certains cadres, et d’un au revoir amer pour Ancelotti, dépassé dans ses choix.

Les notes des joueurs du Real Madrid

Thibaut Courtois (4) : Quatre buts encaissés, aucun arrêt décisif. Abandonné par sa défense sur certaines phases, il a aussi semblé en retard dans ses lectures. Une soirée difficile pour le Belge, sans grande influence.

Lucas Vazquez (3) : Il a vécu un calvaire face à Raphinha. Pris dans tous les duels, en retard sur chaque action, il a été à l’origine de plusieurs buts encaissés. Un match cauchemar, probablement l’un de ses pires sous le maillot blanc.

Raul Asencio (4) : Trop statique sur le premier but, dépassé dans le placement, il a multiplié les fautes de jugement. Un manque d’agressivité criant dans la surface. N’a jamais trouvé la clé pour contenir Ferran ou Yamal.

Aurélien Tchouaméni (5) : Utilisé en défense, il a souffert face à la vivacité adverse. Un placement parfois douteux et une main qui aurait pu coûter un penalty. Sa polyvalence l’a desservi plus qu’autre chose sur ce match.

Fran Garcia (5) : Pas irréprochable, mais pas le plus fautif non plus. Il a au moins tenté de gêner Yamal dans ses prises de balle, sans succès réel. Match sobre mais limité dans ses apports offensifs.

Federico Valverde (6) : Début de match correct, puis repositionné arrière droit, où il a mis de l’impact. Volontaire, courageux, mais limité par le contexte. Il ne peut pas tout faire seul. Un des rares à surnager.

Dani Ceballos (4) : Titularisé pour calmer le tempo, il n’a jamais vraiment pesé. Effacé, neutre, lent, il n’a pas su apporter ce que l’on attendait de lui dans un tel rendez-vous. A été logiquement remplacé.

Getty Images Sport

Jude Bellingham (4) : Inexistant en première période, absent des replis, peu impliqué à la construction. Une nouvelle prestation décevante, symptomatique d’une fin de saison difficile. Il n’a pas été le leader espéré.

Arda Güler (5) : Volontaire, mais trop discret. Il a rarement touché le ballon, n’a pas aidé défensivement et a été remplacé à la pause. Un match qui arrive trop tôt à ce niveau d’intensité.

Vinicius Junior (5) : Deux passes décisives, mais une prestation globalement médiocre. Maladroit, trop prévisible, il a été bien contenu. Une prestation paradoxale : décisif statistiquement, mais peu tranchant dans le jeu.

Kylian Mbappé (8) : Trois buts dans un Clasico, c’est rare. Il a fait tout ce qu’il a pu, avec des appels tranchants, de la lucidité devant le but, et de l’envie. Mais il était trop seul. Un triplé en vain.

Remplaçants

Luka Modric (6) : Son entrée a permis de poser un peu plus le jeu. Toujours élégant et propre techniquement, mais le mal était déjà fait. A tenté de sonner la révolte.

Brahim Diaz (5) : De l’envie, des courses entre les lignes, mais pas assez de justesse pour faire pencher la balance. Une entrée brouillonne.

Endrick (non noté) : Entré en fin de match. A couru, pressé, mais n’a jamais été servi dans de bonnes conditions.

Victor Muñoz (non noté) : Pour sa première, il a eu l’égalisation au bout du pied. Mais il a manqué le cadre. Cruel scénario.