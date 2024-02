Mbappé à Liverpool ? La réponse cash des Reds

Liverpool a réagi, samedi, à une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé au club la saison prochaine.

Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. L’international français a lui-même informé sa direction de sa volonté de ne pas prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. Depuis l’annonce de la nouvelle, l’ancien joueur de Monaco est envoyé dans plusieurs clubs dont Liverpool qui a réagi à une probable arrivée du Français l’été prochain.

Jürgen Klopp écarte la piste Mbappé

Sur le départ du Paris Saint-Germain, tout le monde s’attend à voir Kylian Mbappé au Real Madrid dès la saison prochaine. Mais même si le club semble être avancé sur le dossier, rien n’est encore acté officiellement entre les Merengues et le natif de Bondy. En attendant donc d’autres clubs à l’instar d’Arsenal et de Liverpool peuvent encore rêver du joueur. Mais il y a moins de chances de voir Kylian Mbappé sous le maillot des Reds si l’on s’en tient aux propos de Jürgen Klopp.

« Nous en rigolons. Je peux dire que c’est un très bon joueur, mais les conditions financières liées à sa venue ne nous conviennent pas du tout. Je n’aimerais pas gâcher l’histoire dès maintenant… Mais de ce que je sais, il n’y a rien. C’est possible que quelqu’un au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. Mais ce n’est pas arrivé pendant mes huit ans au club. Ce serait une première », a confié l’entraineur des Reds au micro de Sky Germany.

Liverpool ne pense pas à Kylian Mbappé

Jürgen Klopp ne sera pas l’entraineur de Liverpool la saison prochaine. Le technicien allemand, qui a annoncé son départ du club de la Mersey en fin de saison il y a quelques semaines, n’aurait donc pas la chance d’entrainer Kylian Mbappé s’il choisissait Liverpool. Mais ne change pas pour autant l’avis de Klopp qui ne voit pas les Reds s’impliquer dans ce dossier. « Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas impliqué là-dedans… mais je peux vous dire que je serais surpris. Ce serait délicat pour la plupart des meilleurs clubs que je connais – salaires, frais de signature… », ajoute le coach de Liverpool.

L’ancien entraineur du Borussia Dortmund est d’ailleurs rejoint par l’un de ses joueurs, en l’occurrence, Ibrahima Konaté. Coéquipier de Kylian Mbappé en Equipe de France, l’international français pense que la destination de l’attaquant du PSG est connue de tous. Selon Konaté, les Reds ne se font pas d’illusion. « En toute honnêteté, vous pensez vraiment qu’il va venir ici ? Je pense qu’on sait tous où il va aller. Donc, on ne pense même pas à lui et je n’ai même pas essayé de le ramener », a-t-il déclaré au micro de Canal + après la victoire des Reds contre Brentford samedi (4-1)