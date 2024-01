Mbappé a (enfin) pris la parole : "Ce sera à mon tour de partir"

Kylian Mbappé vient d’évoquer son avenir. Le Parisien a donné finalement la réponse tant attendue.

Kylian Mbappé partira-t-il ou non du Paris Saint-Germain l’été prochain ? Une grande interroge qui suscite depuis des mois des débats sur la toile. Depuis ce 1er janvier 2024 où le joueur de 25 ans est libre de discuter avec un club de son choix pour y signer gratuitement l’été prochain, la question s’est enflée.

Mbappé annonce son départ

Silencieux depuis à propos de son avenir, Kylian Mbappé vient de sortir de son mutisme. Si des rumeurs ont évoqué un accord déjà conclu avec le Real Madrid; une rumeur démentie par le club francilien et l’entourage du joueur, l’ancien attaquant de l’AS Monaco vient de prendre la parole. Dans une interview accordée au QG France, Kylian Mbappé ne veut envier personne pour faire ses choix dans sa carrière de footballeur professionnel, lui dont le contrat expire en juin prochain au PSG.

« Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l’histoire du football ont quitté l’Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C’est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin », a déclaré le champion du monde 2018.

L'article continue ci-dessous

Getty

Remporter l’Euro 2024 avec les Bleus malgré tout

Capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé nourrit plein d’ambitions cette saison, notamment la Ligue et Ligue des champions avec le PSG, mais aussi l’Euro 2024 avec l’Equipe de France. Eliminée aux tirs-au-but par la Suisse en huitième de finale lors de la récente édition (2020), l’Equipe de France tentera de faire mieux et de se présenter comme l’un des favoris de la compétition, une vision de KM7.

Getty Images

« Nous sommes l’une des équipes les plus attendues de cette compétition et nous sommes prêts et sereins. Nous avons fait de très bonnes qualifications et notre objectif est de gagner. La dynamique à la fois sportive et humaine du groupe est top. Nous avons perdu de grands champions cette année, des joueurs extrêmement importants comme Hugo [Lloris] ou Raphaël [Varane] mais le groupe n’a finalement pas été impacté. Ça démontre une réelle cohésion et une capacité d’adaptation », a ajouté l’attaquant du club francilien.