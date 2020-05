Mayence-Leipzig (0-5) - Un retour en grâce signé Werner

Grâce à un triplé de Timo Werner, le RB Leipzig, en pleine bourre, a retrouvé le chemin de la victoire, ce dimanche, sur la pelouse de Mayence.

Cinquième de , le avait été tenu en échec par (1-1) lors de son retour à la compétition, après plusieurs semaines de trêve forcée. Ainsi, les hommes de Julian Nagelsmann entendaient retrouver le chemin de la victoire et faire respecter la hiérarchie, ce dimanche, sur la pelouse de . Pour cela, les visiteurs ont pu compter sur leur buteur vedette en la personne de Timo Werner, lequel a facilité les choses en inscrivant un triplé salvateur.

Mayence 0-5 RB Leipzig

Buts : Werner (11e, 48e, 75e), Poulsen (23e), Sabitzer (36e)

Revanchards. Véxés d'être quelque peu distancés dans la course au titre suite à leur récente contre-performance, les hommes de Julian Nagelsmann n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour. Dès le début de rencontre, le RB Leipzig a ouvert le score grâce à un but de Timo Werner, auteur de son 22ème but de la saison. À la réception d'un centre en retrait, l'Allemand a brillé d'une frappe croisée du pied droit ne laissant aucune chance au portier adverse, masqué au départ du ballon.

Portés par cette ouverture du score précoce, les visiteurs ont ensuite déroulé. Ainsi, Poulsen et Sabitzer ont corsé l'addition en première période, ne laissant que peu de suspense quant à l'issue finale de cette rencontre du championnat d' . Grâce à un triplé de Timo Werner après la pause, les partenaires du Français Christopher Nkunku se sont baladés (0-5) et n'ont pas eu à forcer leur talent pour décrocher trois points qui pourraient s'avérer très précieux lors du sprint final.