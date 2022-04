Maxwell : "Messi va battre le record de trophées de Dani Alves"

Lorsque les fans pensent aux joueurs les plus décorés de l'histoire du football, les noms habituels ont tendance à venir à l'esprit : Dani Alves, Lionel Messi et Andres Iniesta.

Maxwell, en revanche, est souvent négligé. Le Brésilien était un arrière gauche polyvalent, mais il avait aussi la bonne habitude d'être au bon endroit au bon moment, comme en témoigne le fait qu'il a joué pour l'Inter, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pendant la période la plus faste de l'histoire de chaque club.

Au total, il a remporté 37 trophées au cours de sa brillante carrière, ce qui fait de lui le footballeur le plus décoré de tous les temps - jusqu'à ce que, bien sûr, son titre soit repris par son ancien coéquipier blaugrana et brésilien Alves.

Messi bientôt au-dessus d'Alves ?

Bien sûr, Iniesta et Messi ont tous deux égalé Maxwell, avant que l'Argentin ne prenne le dessus en remportant son 38e titre en club et en sélection, en menant son pays à la victoire lors de la Copa America l'été dernier.

Depuis que l'attaquant a rejoint le PSG, qui est actuellement en tête de la Ligue 1, Maxwell estime que Messi, 34 ans, a de grandes chances de remporter encore plus de titres que Alves, 38 ans.

"Il a toutes les chances de battre le record", déclare Maxwell à GOAL. "En jouant au PSG, il a une grande équipe autour de lui et la possibilité de gagner beaucoup plus de trophées.

"Même maintenant, avec Dani à Barcelone, Messi a plus de temps à consacrer à sa carrière. On ne sait jamais combien de temps Dani peut aller parce qu'il continue à se dépasser, mais Messi est plus jeune."

Maxwell, qui est désormais responsable du développement du football à l'UEFA, a également expliqué qu'il n'a pas été le moins du monde contrarié lorsqu'Alves a pris sa place dans le livre des records.

"Je travaillais au PSG [en tant que directeur sportif] lorsque Dani l'a fait", rappelle-t-il. "Nous nous sommes pris dans les bras et il a dit 'Je suis désolé'. Je lui ai répondu 'Non, tu le mérites et maintenant tu dois aller toujours plus loin ! Donc, j'étais vraiment heureux qu'il l'ait fait".

"Ma fille dit que je parle anglais comme oncle Zlatan"

L'humilité de Maxwell contribue à expliquer pourquoi il était considéré comme un excellent coéquipier, Zlatan Ibrahimovic l'ayant un jour décrit à la fois comme "un ours en peluche" et "le meilleur gars du monde".

Des compliments aussi doux peuvent surprendre, car le Suédois est plus connu pour ses propres louanges, même s'il a souvent la langue bien pendue.

Cependant, Ibrahimovic se considère à jamais redevable à Maxwell, qui lui a offert un endroit où dormir lorsqu'il débutait à l'Ajax.

"Il ne cesse de me parler de cette situation, même aujourd'hui", dit-il en riant. "Il a mentionné qu'il était sans argent depuis un certain temps et qu'il avait besoin d'un soutien.

"Ma maison était là, mais je n'avais qu'une seule pièce, alors il devait rester à l'étage. Mais Zlatan était une personne très humble et cela ne le dérangeait pas.

"Nous étions jeunes, à peine 18 ou 19 ans et complètement seuls à Amsterdam. Il venait de Suède, je venais du Brésil.

"J'ai appris l'anglais avec et grâce à lui, à tel point que ma fille dit que je parle exactement comme oncle Zlatan !"

Ces souvenirs font sourire Maxwell aujourd'hui, mais il les utilise également dans son nouveau rôle à l'UEFA pour rappeler aux joueurs que la vie d'un aspirant footballeur est bien loin des paillettes et du glamour qui accompagnent le statut de superstar mondiale.

"Je suis dans le monde du football depuis l'âge de cinq ou six ans. J'ai vécu des périodes d'insécurité au Brésil et les débuts en Hollande.

"Tous les joueurs ne finissent pas par avoir une carrière d'élite. C'est une période d'incertitude. Tout le monde a le rêve, la volonté et l'ambition, mais il n'y a toujours pas de garantie de réussite.

"Je pense que c'est une grande responsabilité pour moi et l'UEFA de montrer aux joueurs qu'ils doivent s'instruire et se préparer de différentes manières pour l'avenir."

Maxwell, bien sûr, a eu la chance d'arriver au sommet, et a partagé plusieurs de ses meilleurs moments aux côtés de son bon ami Ibrahimovic.

En effet, les deux hommes ont joué ensemble dans quatre clubs différents, dont le PSG, qu'ils ont aidé à devenir l'un des plus grands clubs du monde.

Une vie dans le football après les terrains

Vu le nombre de titres qu'il a remportés, il aurait pu facilement abandonner le football, satisfait de son sort.

Mais Maxwell dit qu'il s'est senti obligé de donner quelque chose en retour à un sport qui l'a si bien traité.

"Je pense qu'il ne suffit plus de prendre sa retraite en tant qu'"ancien joueur", il y a une vie après le football", argumente-t-il.

"Comme moi, les anciens joueurs d'élite peuvent suivre le programme Executive Master for International Players de l'UEFA (UEFA MIP). Cela m'a ouvert les yeux sur le football en me donnant une vue à 360 degrés.

"Nous travaillons pour les garçons et les filles, en promouvant les valeurs d'inclusion de l'UEFA. Nous travaillons sur le développement des jeunes de l'élite, le football de base et l'UEFA Youth League, qui est maintenant le tournoi de jeunes le plus prestigieux.

"Nous avons vu environ 800 joueurs accéder à la Ligue des champions, à l'Europa League et à la Conference League.

"Mason Mount et Andreas Christensen, à Chelsea, ont réussi à remporter à la fois la Youth League et la Ligue des champions. Munir El Haddidi a remporté la Youth League et l'Europa League.

"Nous analysons tous les matchs de compétition de l'UEFA afin de connaître les tendances du football et de pouvoir continuer à adapter nos programmes en fonction de l'évolution du jeu."

Pour Maxwell, donc, son décompte final de trophées n'est pas si important. Peu importe que des joueurs finissent par le dépasser.

"Je ne me soucie vraiment pas de ces choses-là", ajoute-t-il. "J'ai eu mon passé et j'ai vécu une grande vie dans le football. Je connaissais des joueurs et j'avais ces superbes relations avec mes coéquipiers et ce qui s'est passé sur le terrain était une bénédiction.

"Je ne suis pas un gars qui cherche à être connu ou célèbre. La nouvelle génération peut être célèbre maintenant."