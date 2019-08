Maxwell quitte son rôle de coordinateur sportif pour celui d'ambassadeur du PSG au Brésil

Maxwell n’est plus coordinateur sportif au sein du club de la capitale. Il a délaissé cette casquette pour celle d’ambassadeur dans son pays.

L’organigramme du PSG continue de changer. Après le départ d’Antero Henrique il y a quelques mois, et son remplacement par Leonardo, Maxwell vient aussi de délaisser son poste de coordinateur sportif. Celui qu’il occupait depuis 2017 et la fin de sa carrière de joueur.

L’ancien défenseur de l’équipe francilienne abandonne donc cette responsabilité, mais il ne quitte pas le club pour autant. Dorénavant, il officiera comme ambassadeur du PSG au . Les contours de cette nouvelle mission restent cependant à définir.

Une décision prise de son propre chef

Le rôle d’ambassadeur avait déjà été occupé par le passé par une autre icône du PSG, en l’occurrence Raï. Il avait été nommé en 2006, mais s’est depuis mis en retrait.

Il ne s’agit en rien d’une rétrogradation pour Maxwell. Car ce ne sont pas ses supérieurs qui ont pris cette décision, mais lui-même. Un choix dû à des raisons personnelles et qui le contraignent à séjourner au Brésil, si l’on en croit ce que révèle Le Parisien.

Le PSG doit maintenant s’atteler à trouver une nouvelle personne compétente pour occuper le poste de coordinateur sportif. À moins que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne jugent qu’ils puissent désormais s’en passer. Pour rappel, parmi les missions qui avaient été confiées à Maxwell, il y avait celle de faire le lien entre l’état-major du club et aussi les joueurs du groupe pro, et dont une bonne partie étaient ses coéquipiers.