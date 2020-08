Maxwel Cornet frappe encore face à City

L’international ivoirien Maxwel Cornet a encore trouvé le chemin des filets face à City. Aucune équipe ne l’inspire autant que les Eastlands.

L’Olympique Lyonnais a un but d’avance à la pause face à , en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Gones ont pris lesdevants à la marque et pour cela ils peuvent remercier le bourreau habituel des Sky Blues, Maxwel Cornet. L’Ivoirien a scoré pour la quatrième fois de sa carrière face à cette équipe.

Il y a deux saisons, Cornet avait déjà signé trois réalisations contre la formation de Pep Guardiola en deux matches de phase de poule. Grâce à lui, avait assuré une victoire et un nul face à l’ogre anglais. Il a donc récidivé ce samedi à Lisbonne, confirmant les très belles statistiques en sa faveur.

4 - Maxwell Cornet 🇨🇮 v Manchester City en Ligue des Champions :



4 buts, total le plus élevé depuis l’arrivée de Pep Guardiola en 2016/17 (à égalité avec Lionel Messi)



Buteur lors de ses 3 matches face aux Citizens



Providentiel. 🗝️#MCIOL pic.twitter.com/3HeEMm72Bn — Optajean (@OptaJean) August 15, 2020

L’ex-messin a fait la différence à la 23e minute en cueillant avec succès un ballon trainant à l'extérieur de la surface suite à un duel de Toko-Ekambi avec un défenseur adverse. Malgré un champ de vision très réduit, il a pu faire la différence sur un tir du gauche. Son opportunisme, son clin d’œil et son efficacité ont été évidents sur cette action. Et peut-être aussi la fameuse réussite qui l’accompagne contre Kevin De Bruyne et ses partenaires.

Les buts contre City représentent un quart de son total depuis 2 ans

La veille, en conférence de presse, Houssem Aouar avait admis que les troupes lyonnaises comptaient beaucoup sur leur coéquipier ivoirien pour qu’il renoue avec ses bonnes habitudes. "Bien sûr, nous avons parlé à Cornet de ses trois buts contre City ! Je ne sais pas s'il jouera, mais il a très bien joué à ce poste (d’ailier). Il n'est pas avare d'efforts, il m'aide énormément dans son couloir gauche". Des propos presque prémonitoires.

A noter qu’entre son premier but face à City, inscrit en septembre 2018, et le dernier, Cornet a claqué 12 réalisations, outre celles mises face à l’équipe anglaise. Ses buts contre les Citizens représentent donc 25% de son total complet. Il est peu probable qu’un autre joueur au monde puisse se targuer de chiffres aussi impressionnants contre le vice-champion d’ .