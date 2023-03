Maxime Lopez en Équipe de France, la folle confession

En constante progression en Serie A avec Sassuolo, Maxime Lopez se place comme un outsider à une place en Équipe de France. Il l'a même confirmé.

Invité dans l'émission Le Club des 5, Maxime Lopez a abordé plusieurs sujets autour du football et de sa carrière. Entre divers prises de parole sur son passage à l'OM, son arrivée en Italie et son adaptation au jeu de la Serie A et au système tactique de Sassuolo, l'ancien marseillais s'est confié sur son rapport à l'Équipe de France et sa volonté continue de porter un jour le maillot bleu. Il a même avoué sentir qu'une convocation était possible, en prenant Jordan Veretout pour exemple.

Une place à prendre au milieu?

Selon Walid Acherchour, présent sur le plateau, le milieu de terrain est peut-être la zone en Équipe de France où il y a encore une place à prendre : « Quand on regarde derrière, en défense, il y a aujourd'hui 8 monstres, des mecs qui jouent à Liverpool, au Bayern ou au Barça. Mais au milieu de terrain, Pogba n'est plus là, Kanté on ne sait pas si il va revenir. Moi je trouve que c'est jouable d'intégrer ce milieu de terrain. Je me souviens que quand la liste [pour la Coupe du monde] était tombée, on avait été surpris d'y voir Matteo Guendouzi et Jordan Veretout. Pour moi, ce ne sont pas des joueurs qui sont à des années-lumière de Maxime Lopez. Quand on voit la trajectoire de Veretout, à Nantes puis la Fiorentina et la Roma, c'est une trajectoire à la Maxime Lopez. »

Une comparaison à Jordan Veretout dont Maxime Lopez confirme s'inspirer : « L'exemple parfait, c'est Jordan Veretout, que je connais bien et avec qui j'ai parlé plein de fois. Quand tu vois sa carrière, il a progressé et fait de belles prestations et il a eu une opportunité qu'il a saisi. Là, à l'OM il est bon donc il est en Équipe de France. » Pour Walid Acherchour, c'est même le meilleur moyen de croire à l'Équipe de France : « Si Maxime Lopez part à Brighton ou la Roma ou ce genre d'équipes, il peut aussi commencer à avoir du crédit. »

Mais si les signaux sont positifs, le journaliste pointe un élément d'inquiétude : « Maintenant, le problème c'est que je ne suis pas sûr que son style de jeu peut convenir au sélectionneur, moi j'ai des gros doutes. Mais je trouve qu'on n'a pas au milieu de terrain un joueur qui a cette sensibilité, un peu comme Enzo Le Fée à Lorient ou Maxime Lopez à Sassuolo. Est-ce que Deschamps va le faire, ça c'est autre chose mais les qualités sont là. » Une question de profil partagée par l'ancien de l'OM : « Après, c'est vrai que j'ai un profil pas vraiment atypique non plus mais différent de la moyenne en tout cas. Et que cela dépendra de plein de choses. Mais à aucun moment je ne me dis que je n'y serai jamais. Je sais que c'est possible et je vais tout faire pour. » Avant de préciser, comme un appel du pied : « Je n'ai jamais rencontré Didier Deschamps, et je n'ai même jamais parlé avec lui. Mais il faut une première fois à tout. »