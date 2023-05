Maxence Caqueret pas assez décisif avec Lyon ? Une statistique prouve que c'est faux !

Avant d'affronter Strasbourg, Laurent Blanc a reproché à Maxence Caqueret de ne pas être assez décisif. Pourtant, il l'est !

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principaux chiffres à retenir après la victoire 2 buts à 1 de Lyon à Strasbourg en ouverture de la 33e journée de Ligue 1.

L'OL plus performant à l'extérieur

● Lyon a remporté chacun de ses 3 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1, sa meilleure série depuis avril-mai 2021 (3 également). L'OL compte d'ailleurs plus de succès en déplacement (8) qu'à domicile (7) cette saison en championnat.

● Lyon a gagné malgré avoir concédé l'ouverture du score lors d'un match à l'extérieur en Ligue 1 pour la 1re fois depuis le 16 mai 2021 à Nîmes (0-1 puis succès 5-2). A l'inverse, Strasbourg a déjà perdu 3 fois après avoir ouvert le score cette saison en Ligue 1, et n'a fait pire qu'à une seule occasion au XXIe siècle dans la division (5 fois en 2005-2006)

● Strasbourg a marqué 3 buts à la suite d'une touche depuis le début de la saison dernière en Ligue 1, plus que toute autre équipe sur la période. Le RCSA a d'ailleurs inscrit 3 des 7 buts marqués de la sorte dans la division lors des 2 derniers exercices.

Caqueret a passé la vitesse supérieure

● Morgan Sanson (Strasbourg) a marqué son premier but en Ligue 1 depuis le 6 novembre 2020. C'était déjà au stade de la Meinau, mais avec Marseille contre Strasbourg.

● Buteur contre Strasbourg, Maxence Caqueret (Lyon) est impliqué dans 7 buts en 17 matches de Ligue 1 depuis la reprise post-Coupe du Monde (2 buts, 5 passes décisives), alors qu'il n'avait été impliqué que dans 2 buts lors de ses 82 premiers avant le Mondial (0 but, 2 passes décisives).

● A 20 ans et 132 jours, Castello Lukeba est devenu le plus jeune défenseur de Lyon à atteindre la barre des 4 buts en Ligue 1 depuis Lucien Degeorges en 1961 contre Monaco (à 19 ans et 274 jours).

● Castello Lukeba est le 4e joueur de Lyon buteur puis expulsé lors d'un même match de Ligue 1 au XXIe siècle après Marcelo (en 2021), Aly Cissokho (en 2010) et Florent Laville (en 2002).

● Jeanricner Bellegarde a réussi 7 des 8 dribbles qu'il a tentés face à Lyon ce soir, devenant le 1er joueur de Strasbourg à réussir autant de dribbles dans un même match depuis Nuno da Costa, le 3 décembre 2019 à Brest (7/8 également).