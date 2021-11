Mauricio Pochettino s’agace des critiques sur le style du PSG

La trêve internationale terminée, il est temps de se recentrer sur les championnats nationaux et donc la Ligue 1. Les hostilités vont reprendre dès ce vendredi mais c’est bien le match de samedi à 17h qui va attirer l’attention. Non pas pour l’affiche puisque le PSG, premier, accueille le FC Nantes mais bien pour les attentes qui émergent depuis quatre mois et le recrutement XXL parisien.

Au Parc des Princes, la prestation des coéquipiers de Lionel Messi sera bien évidemment passée au peigne fin. Tout comme l’identité de jeu parisienne et son coach Mauricio Pochettino. Arrivé depuis bientôt un an, l’Argentin a toujours prôné qu’il lui fallait du temps pour imposer son style.

Presque douze mois après, les critiques se font nombreux face au manque de personnalité tactique du PSG malgré une seule défaite depuis le début de la saison. A ces reproches, Pochettino a décidé d’en apporter une réponse.

"Quand le PSG vient te chercher, c'est pour que tu t'adaptes à une structure en place, à des joueurs recrutés pour obtenir ce que veut le club, concède l’Argentin dans un long entretien à L’Equipe. Que veut le PSG ? C'est important de le savoir. Le PSG veut gagner. Gagner la Ligue des champions, le Championnat, la Coupe, tous les matches. On n'est pas venus nous chercher pour bâtir un projet, en nous demandant de quoi on avait besoin pour développer nos idées, ou ce qu'on aime. On est arrivés ici pour nous adapter et pour gagner, avec la structure et les caractéristiques des joueurs qui sont là. C'est très différent. On est là pour développer les idées du PSG."

Pochettino connait sa mission

Les promesses d’un projet de jeu mis en avant au moment de son arrivée ont donc laissé place à de la gestion humaine, à en croire Pochettino. Si l’empilement des stars comme le trio d’attaque Messi, Mbappé, Neymar peut laisser croire à des matches de folie, l’entraîneur du PSG estime que le raccourci est bien trop rapide et qu’il faut aussi du temps au temps pour trouver une alchimie totale à un effectif chamboulé durant l’été.

"Les attentes nées cet été font qu'avant même de débuter un match, tu dois gagner et gagner 5-0, remarque l’Argentin. Et si après dix minutes de jeu tu ne mènes pas déjà 3-0, pfff... quelle déception! Je pense que c'est une erreur. L'obligation n'existe pas dans le foot, les adversaires aussi ont des qualités et savent te compliquer les choses."

Gagner avec la manière, c’est bien. Mais comme le dit Pochettino, c’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens et un succès en Ligue des Champions pourrait balayer d’un revers de la main toutes les critiques des dernières semaines.