Mauricio Pochettino après OM-PSG : "Je suis satisfait de l'évolution de mon équipe"

Le coach parisien s'est dit content après le point du nul ramené par son équipe de Marseille, ce dimanche.

Quelle analyse faites-vous ? Et quel point positif retenez-vous ?

Il y a eu plein de choses positives. L'équipe a montré de la solidité et du caractère mais aussi une bonne organisation avec et sans ballon. Dommage que l'on ait joué avec un joueur en moins pendant quarante minute mais même dans cette situation, nous avons eu de bonnes situations.

Est-ce un bon point pris face à Marseille ?

On a ce goût amer et en même temps qu'un bon sentiment. On ne peut pas se contenter de célébrer un point. Mais prendre un point dans ces conditions (avec l'expulsion de Hakimi) est une bonne chose. Par rapport à la production, il y a eu de bonnes choses, on a réussi à avoir des situations que l'on ne se procurait pas auparavant.

Pourquoi avoir changé Di Maria ? Que pensez-vous du début de saison de Neymar qui ne semble pas en grande forme ?

Je dois faire un choix et le choix que l'on a fait c'est celui-là. A ce moment-là, on fait rentrer Kehrer et Neymar devient troisième milieu avec plus de libertés. Je suis satisfait de ce qu'il a fait aujourd'hui et de ce qu'il fait en général.

Cela fait plusieurs matchs que le PSG a dû mal créer et concède beaucoup de tirs ? Etes-vous satisfaits de ce que produit votre équipe en ce moment ?

L'article continue ci-dessous

Nous sommes dans la recherche de l'équilibre. On sait qu'en septembre, en octobre et novembre ce sont des mois difficiles pour Paris. Je suis satisfait de l'évolution de mon équipe au fur et à mesure du temps. Moins de résultat.

Qu'avez-vous pensé de la prestation de l'OM ?

Aujourd'hui on était meilleur face à une équipe qui joue bien. Avec les situations qu'il y a eues, nous avons été meilleurs.