Matuidi et Deschamps primés aux Globe Soccer Awards

Le milieu français Blaise Matuidi et le sélectionneur Didier Deschamps ont reçu des prix ce jeudi à Dubai lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards

Comme c'est le cas à chaque début d'année civile, les Globe Soccer Awards sont organisés par l'association européenne des agents de joueur (EFAA) et aussi l'association européenne des clubs (ECA). De nombreux prix y sont décernés et parmi les lauréats cette année il y a deux Français.

La cérémonie s'est tenue à Dubai, dans la capitale des Emirates Arabes Unis. Blaise Matuidi et Didier Deschamps étaient présents et ils ont hérité des trophées qui distinguent respectivement la meilleure carrière d'un joueur et aussi celle du coach de l'année. De belles et méritées récompenses, au sortir d'une année qui les a vus devenir champions du monde.

Pour rappel, Deschamps avait déjà été désigné coach de l'année par la FIFA, lors de la cérémonie The Best en septembre dernier. Il réussit donc un doublé, imitant ainsi Zinedine Zidane, qui avait signé la même prouesse en 2017.

À noter par ailleurs que le titre de joueur de l'année est revenu à Cristiano Ronaldo. Privé du Ballon d'Or France Football, le Portugais s'offre ainsi une petite consolation. C'est la troisième année de suite, et la cinquième en tout, qu'il s'offre cette distinction individuelle.