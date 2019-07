Matthijs De Ligt évoque le PSG et Mbappé

Matthijs De Ligt, le nouveau défenseur de la Juve, est revenu sur les rumeurs qui ont circulé à son sujet, et notamment celle qui l’envoyait au PSG.

Matthijs De Ligt s’est engagé cette semaine en faveur de la . Celui qui est considéré comme l’une des plus grandes promesses au poste de défenseur central en Europe a opté pour la Vieille Dame, alors que d’autres possibilités s’offraient à lui. Dans le Piémont, il retrouve une équipe très compétitive et au sein de laquelle figure la légende portugaise, Cristiano Ronaldo. Les deux hommes ont d'ailleurs pu se produire ensemble la nuit dernière lors du match de l'International Champions Cup face à Tottenham.

De Ligt a choisi l’ . Aurait-il pu atterrir au PSG, là où son nom a circulé un temps et où Leonardo l’espérait comme la tête de gondole de son recrutement estival ? L’intéressé a été questionné à propos des champions de . Il n’a pas répondu à la question posée, mais il a évoqué les bruits qui ont couru à son sujet, comme ceux qui prétendaient qu’il avait exigé comme condition à sa venue le fait de disposer du même salaire que Kylian Mbappé.

« L'argent n'a joué aucun rôle dans mon choix de nouveau club, a-t-il indiqué dans un entretien à Voetbal International. Tous ceux qui me connaissent, le savent. L'argent n'a jamais été un moteur. Tout le monde peut avoir une opinion et je respecte les avis des autres, mais certaines personnes disaient des choses sans savoir et facilement ».

« Mino Raiola fait du très bon travail »

L’international néerlandais n’a donc rien exigé de la part des responsables franciliens. Il se peut, en revanche, que Mino Raiola, son célèbre agent l’a fait. De Ligt a reconnu que ce dernier menait gérait très bien ses intérêts, et qu’il savait mener les négociations. « Il (Raiola) a beaucoup d'expérience. Je pense qu’il a peut-être une certaine image négative aux , mais moi il n’a m’a rien été donné à voir de ça. Je pense que si vous demandez à tous ses joueurs si Mino fait du bon travail pour eux, tout le monde dira oui. C'est la chose la plus importante. Il ne s'agit pas de ce que les autres disent de lui, mais de ce qu'il peut faire pour moi. "

Durant cet entretien, De Ligt a aussi raconté une anecdote sur , le club dont on le disait proche et qui aurait abandonné l’idée de le recruter car il le trouvait trop gros. « Chaque jour, j’entendais des choses nouvelles. À un moment, j’ai même lu qu’ils trouvaient mon père trop gros aussi et c’est pourquoi ils ont décidé de ne pas me faire signer. C’est fou ! »