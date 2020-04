Mathieu Bodmer : 65 000 € récoltés grâce à l’opération "Unis Pour Evreux"

Porté par Mathieu Bodmer, joueur d'Amiens, le projet solidaire "Unis pour Evreux" a permis de collecter 65 194 euros.

Afin d'aider les plus impactés par la crise Covid-19, le collectif "Unis Pour Evreux" a vu le jour le 7 avril.

Porté par Mathieu Bodmer, joueur d'Amiens, et 37 autres sportifs issus de la ville (Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano, Samuel Grandsir...), ce projet a permis de collecter 65 194 euros via une cagnotte Leetchi et les dons des sportifs.

Centralisée par l’AJM (Association des Jeunes de la Madeleine), cette somme a déjà été reversée en partie aux hôpitaux d’Evreux, au Secours Populaire, ainsi qu’à diverses associations de quartier comme le CCAS, Manches Retroussées et Solidarité Citoyenne.

Elle a permis, notamment, de distribuer une grande quantité de denrées alimentaires aux familles les plus démunies.

Concernant la cagnotte Leetchi, qui donnait l'opportunité de remporter des maillots portés par Lionel Messi, Eden Hazard ou encore Neymar, elle a connu un franc succès, avec 27 054 euros récoltés en l'espace de deux semaines. Le tirage au sort a désigné les gagnants ce mardi.

Dans un communiqué, Mathieu Bodmer et les organisateurs ont tenu à remercier les nombreux donateurs et sportifs pour leur implication.