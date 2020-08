Massimo Moratti : "L'Inter a probablement essayé de signer Messi"

L'ancien président de l'Inter Milan estime que le club a déjà commencé sa grande manoeuvre pour faire venir le maître à jouer du FC Barcelone cet été.

L'Inter a probablement déjà commencé ses tentatives pour signer Lionel Messi, a déclaré l'ancien président du club, Massimo Moratti. Les Nerazzurri ont été présentés comme l'un des clubs les plus susceptibles d'essayer de signer la star argentine s'il choisit de quitter le Camp Nou dans les prochaines semaines.

Messi envisagerait sérieusement de s'en aller après une saison décevante qui s'est terminée par une défaite 8-2 en contre le . Cette défaite devrait entraîner de nombreux changements à Barcelone, Ronald Koeman ayant déjà remplacé Quique Setien, tandis que le directeur sportif Eric Abidal a été limogé.

"Cela me fait penser qu'une initiative a déjà été prise"

Moratti, président de l'Inter entre 1995 et 2013, pense qu'une récente publicité télévisée des propriétaires du club Suning - avec une silhouette de Messi projetée sur la cathédrale Duomo de Milan - est un signe qu'ils souhaitent amener le joueur à San Siro.

"Ce n'est pas une opération simple sur le plan économique, c'est clair. Mais le plus gros obstacle, ce sont les intentions de Messi", a déclaré Moratti à AS. "Vous devez comprendre s'il veut vraiment quitter le Barça. J'imagine que l'Inter a déjà essayé [de le signer]. J'ai vu la publicité de Suning avec la silhouette de l'Argentin sur le Duomo et cela me fait penser qu'une initiative a déjà été prise. Sinon, je pense qu'ils le feront bientôt", a ensuite estimé l'ancien dirigeant milanais.





L'Inter ne manque certainement pas de puissance de feu offensive, Romelu Lukaku et Lautaro Martinez ayant marqué 55 buts combinés toutes compétitions confondues en 2019-20 Moratti a été particulièrement impressionné par la rapidité avec laquelle Lukaku s'est installé depuis son départ de l'année dernière.

"Honnêtement, je ne m'attendais pas à un niveau de performance aussi élevé. Il s'est avéré être un garçon intelligent, qui s'est très bien adapté au football italien, dépassant toutes les attentes. Je l'aime bien (...) L'Argentin a un potentiel incroyable. C'est un talent. Il montre de très bonnes choses maintenant mais il va exploser encore plus".

L'Inter a terminé deuxième de la cette saison, à un point seulement de la . De plus, l'Inter a également atteint la finale de la , mais a échoué face aux habitués du tournoi Séville lors d'une défaite 3-2. Autant de signes positives, qui pourraient venir renforcer les ambitions du club.