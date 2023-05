Massimiliano Allegri en danger ? La Juventus clarifie l'avenir de son entraîneur

Le président de la Juventus, Francesco Calvo, a répondu aux allégations sur l'avenir de Massimiliano Allegri.

En 2022-2023, la Juventus a démarré lentement avant de trouver ses marques en milieu de saison, engrangeant des résultats importants à la suite d'un retrait de points qui n'a apparemment pas fait dérailler la saison ou l'esprit de Massimiliano Allegri.

"Allegri est revenu pour un projet"

Ce retrait de points a finalement été annulé et la Juventus s'est totalement replacée dans la course à la Ligue des champions, mais le manager, qui en est à son deuxième passage au club, fait toujours l'objet d'un examen minutieux, auquel Calvo, directeur général du football, a répondu.

Interrogé par DAZN sur l'avenir de Massimiliano Allegri avant le match de la Juve contre Bologne, Calvo a déclaré : "Cela reviendrait à dire l'évidence, c'est absolument ce que nous pensons". Il est revenu à la Juve pour un projet de quatre ans, nous n'en sommes même pas à la moitié".

"Son succès n'est pas remis en question"

"Pour Massimiliano Allegri, les onze trophées parlent pour sept ans, ce n'est absolument pas remis en question. Même dans une saison comme celle-ci, nous voulons apprendre, c'est la chose la plus importante", a ajouté le directeur sportif de la Juventus, confortant son technicien.

La Juve a prolongé dimanche sa série de quatre matches consécutifs sans victoire en Serie A, après avoir enchaîné quatre victoires en cinq matches directement avant cela, faisant match nul 1-1 avec Bologne après avoir été menée en Emilie-Romagne et n'ayant pas su profiter du match nul entre Milan et la Roma dans la course aux quatre premières places.

Massimiliano Allegri a repris son poste d'entraîneur de la Juventus en 2021 après l'avoir quitté en 2019, après avoir mené le club à cinq Scudetti consécutifs, mais il n'a pas encore réussi à l'aider à retrouver ces hauts sommets alors que le club connaît des difficultés financières, et a été la cible de nombreuses critiques des supporters.

Les Bianconeri doivent encore affronter l'Atalanta et le Milan en Serie A, ce qui leur donne l'occasion de contrôler leur propre destin en ce qui concerne les quatre premières places, et doivent aussi penser à leur demi-finale d'Europa League contre le FC Séville.